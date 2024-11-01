Розгром спецназу ГРУ: ЗСУ "покришили" елітні підрозділи РФ – західні ЗМІ

Під час контрнаступу ЗСУ елітна третя гвардійська бригада спецназу ГРУ зазнала катастрофічних втрат.

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Елітний спецназ РФ знищено в Україні / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

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Знищено елітні підрозділи РФ

Ворогу потрібно 10 років для відновлення спецназу

Від початку повномасштабного російського вторгнення, елітні спецпідрозділи країни-агресора РФ зазнали нищівних втрат, особливо під час контрнаступу України 2022 року.

Спецпризначенці РФ перебували на передовій і з'являлися в усіх важливих битвах: у Маріуполі, Харкові, Херсоні, Донбасі, Лимані, Києві, пише The National Interest із посиланням на дані Пентагону і Військово-повітряних сил США.

Уточнюється, що за даними Пентагону, всі, крім однієї з п'яти бригад спецназу РФ, які вирушили на війну 24 лютого 2022 року, до кінця літа 2022 року зазнали значних втрат.

Підкреслюється, що за даними Агентства військової розвідки, в одній з окремих бригад спецпризначенців із 900 військовослужбовців залишилося тільки 125. Підрозділ, який втратив майже 90% своєї боєздатності, вважається неефективним і виводиться з фронту.

Крім того, під час контрнаступу ЗСУ елітна третя гвардійська бригада спецпризначенців ГРУ була "несподівано захоплена" під час відступу і змушена була вести оборонні бої в місті Лиман. У наступному звіті ВПС зазначалося, що цей загін спецназу втратив до 75% свого складу.

Журналісти уточнюють, що важкі втрати, яких зазнали елітні російські підрозділи, підірвали їхню "стратегічну корисність" на довгі роки вперед. При цьому РФ може знадобитися до десяти років, щоб відновити спецназ до довоєнного рівня.

Сили спеціальних операцій України Сили спеціальних операцій (ССО) - окремий рід військ Збройних сил України. Згідно закону "Про Збройні Сили України", ССО можуть залучатися: до здійснення заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

проведення інформаційно-психологічних операцій;

боротьби з тероризмом і піратством;

заходам щодо захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України, забезпечення їхньої безпеки та евакуації;

заходам щодо посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та континентального шельфу України;

забезпечення безпеки Національного морського судноплавства України у відкритому морі або в місцях, що знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави;

заходам щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;

протидії незаконному перевезенню зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;

ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

до міжнародних антитерористичних операцій;

боротьби з піратством та іншими операціями з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України. Сили спеціальних операцій створені 28 липня 2016 року указом президента України за підтримки країн-членів НАТО. В ході війни на Донбасі провели численні бойові та спеціальні операції на фронті й в тилу противника.

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