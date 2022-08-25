УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в Чаплиному

25 серпня 2022, 23:52

Швидше за все, намагалися зловити військовий ешелон на перегоні десь, на стоянці. Але, як завжди, промахнулися і влучили по цивільних, зазначив радник ОП.

Олексій Арестович, російська ракета
Олексій Арестович відреагував на обстріл потягів у Чаплине / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на трагедію в Чаплиному на Дніпропетровщині - вчора там в результаті ракетного удару загинуло понад 20 осіб, багато постраждалих.

"Швидше за все, намагалися зловити військовий ешелон на перегоні десь, на стоянці. Але, як завжди, промахнулися і влучили по цивільних, бо вони криворукі дебіли. Ось і все. Вони ідіоти", - зазначив він в ефірі програми Марка Фейгіна.

За словами Арестовича, російські військові не несуть ніякої відповідальності за удари по цивільних цілях і це є головною проблемою.

Видео дня

Ракетний удар окупантів по Чаплине

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11 – річний підліток-російська ракета зруйнувала його будинок.

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине в Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 осіб.

Читайте також:

війна в Україні Дніпропетровська область Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сварки

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

Реклама
22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

21:21

Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

21:19

Країна ЄС може передати Україні свої ППО: натомість збираються взяти Залізний купол – ForbesВідео

20:54

Плюс 137 тисяч: навіщо Путін збільшує армію?Погляд

20:48

Скандальне рішення: Гаага домагається скасування санкцій проти РФ

20:43

Любов переможе зло: боєць ЗСУ увірвався в прямий ефір і покликав відому українську телеведучу заміжВідео

20:40

Лицемірство Лукашенка на межі скотстваПогляд

20:21

Навколо Запорізької АЕС можуть створити демілітаризовану зону - пропозиція Держдепу СШАВідео

Реклама
20:18

Стане татом Вєрки: Олексій Арестович позалицявся до мами Сердючки на концертіВідео

20:15

У Євросоюзі вигадали, чим замінити "візовий бан" для росіянВідео

20:10

Прикмети на 27 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в неприємностіВідео

20:09

Байден терміново зателефонував Зеленському: перші подробиціВідео

19:43

Війська РФ атакували ЗСУ на декількох напрямках і отримали удар у відповідь – ГенштабВідео

19:39

Шикарні готелі та побачення: ЗМІ з'ясували нові подробиці особистого життя доньки Путіна

19:28

Краще не переходити їм дорогу: 4 знаки зодіаку, які ненавидять найсильнішеВідео

19:24

Гучний скандал: в ООН "прирівняли" Україну до Росії після удару в ЧаплиномуВідео

19:14

У Києві перейменували 95 вулиць, проспектів та площ: які з'явились назви

19:13

Розпад Росії вкладеться в десять роківПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

18:48

У День народження Горбунова Катя Осадча зробила чоловікові незвичайне побажання

18:42

Росія знову випрошує в України перемовини - хочуть "говорити" в будь-яких форматахВідео

18:30

Налетять потужні зливи і похолодає: синоптики назвали дату зміни погоди в УкраїніВідео

18:27

"Панаєхалі": в Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову

18:25

Ретроградити не буде: 3 знакам потужно пощастить в ретроградний Меркурій у вересні 2022Відео

17:44

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

17:40

Армія України завдала нових ударів по Антонівському мосту та військовим об'єктам РФ на ХерсонщиніВідео

17:22

Перейшов на бік зла: "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший підтримав Росію

17:17

Будуть спеціальні військові заходи: експерт припустив, як можуть звільнити ЗАЕСВідео

Реклама
16:52

Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від електромережі - ЕнергоатомВідео

16:50

Безпечного для України наступника Путіна немає, треба посилюватися – посол БританіїВідео

16:31

ЗСУ готують контрнаступ не чекаючи ленд-лізу: експерт розкрив подробиціВідео

16:02

У Росії цинічно визнали удар по потягу в Чаплине: з чого обстріляли людейВідео

15:59

"Чума 21 століття": МЗС прокоментувало терор на День НезалежностіВідео

15:57

Медведєв вибухнув мріями Кремля про Україну і погрожує "військовим переворотом" у КиєвіВідео

15:38

Як випрати дуже великий плед в машинці і вручну: 15 головних правил

15:34

По стопах Кличка: "одесит" Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу

15:30

Контрнаступ наближається: Мусієнко пояснив, як "шальки терезів" на фронті перехиляються на бік ЗСУВідео

15:28

Не дарма його теща не любить: з'ясувалося, як Тарзан використав Королеву

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти