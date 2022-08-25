"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в Чаплиному

Швидше за все, намагалися зловити військовий ешелон на перегоні десь, на стоянці. Але, як завжди, промахнулися і влучили по цивільних, зазначив радник ОП.
Радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на трагедію в Чаплиному на Дніпропетровщині - вчора там в результаті ракетного удару загинуло понад 20 осіб, багато постраждалих.
"Швидше за все, намагалися зловити військовий ешелон на перегоні десь, на стоянці. Але, як завжди, промахнулися і влучили по цивільних, бо вони криворукі дебіли. Ось і все. Вони ідіоти", - зазначив він в ефірі програми Марка Фейгіна.
За словами Арестовича, російські військові не несуть ніякої відповідальності за удари по цивільних цілях і це є головною проблемою.
Ракетний удар окупантів по Чаплине
Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.
Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11 – річний підліток-російська ракета зруйнувала його будинок.
Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине в Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 осіб.
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