УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розстріляли впритул і не давали забрати тіла: російська ДРГ вбила 6 лісівників на Сумщині

Альона Вороніна
15 червня 2023, 17:36 оновлено 15 червня, 18:32
712
Лісівники їхали в службовому бусику по роботі. Але по дорозі вони потрапили у засідку ворожої ДРГ. Окупанти потім ще півтори доби не давали забрати тіла.
Погибшие лесоводы из Сумской области
Загиблі лісівники із Сумської області/ Facebook Північний лісовий офіс

У Сумській області недалеко від кордону російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла шістьох українських лісівників. Працівники лісгоспу їхали в службовому бусику, щоб виконати завдання по роботі, але на їхньому шляху трапилася ворожа ДРГ. Російські окупанти розстріляли лісівників впритул.

Наймолодшому із загиблих, Олександрові Глущенку, був 31 рік, найстаршому, Андрію Михайленку, 50 років. Про трагедію, яка сталася на днях, повідомляється на сторінці у Facebook Північного лісового офісу.

"Лісівники рухались на автомобілі УАЗ по лісовій дорозі від с. Стара Гута до с. Голубівка. У машині були лісничий Сергій Волков (48 років), помічник лісничого Іван Романченко (33 роки), майстри лісу Андрій Бураков ( 35 років), Олександр Глушенко (31 роки), Сергій Заболотний (33 роки), Андрій Михайленко (50 років). У кожного залишились родина та діти", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Керівник філії "Свеське лісове господарство" Олег Закусило розповів у коментарі для ТСН.ua, що спочатку була інформація, нібито лісівники загинули внаслідок російського артилерійського обстрілу. Проте потім виявилося, що це не так. Закусило зазначив, що зайшла російська ДРГ, яка розстріляла співробітників лісгоспу впритул.

Керівник філії лісгоспу повідомив, що у момент трагедії лісівники їхали здійснювати таксацію, тобто облік лісових насаджень на прикордонній території

"Поїхали в шістьох, щоб швидше виконати завдання. Від військових було отримано дозвіл на проїзд та роботу. Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла", – розповів Олег Закусило.

Також він повідомив, що у кожного із загиблих залишилися діти, які тепер лишилися напівсиротами.

Крім цього Закусило розповів, що російські окупанти ще півтори доби фактично знущалися з тіл загиблих, не даючи забрати їх з місця трагедії – там постійно літав ворожий безпілотник.

"Над місцем розстрілу літав дрон, не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон", – сказав він.

Погибшие лесоводы из Сумской области
48-річний Сергій Волков/ Facebook Північний лісовий офіс
Погибшие лесоводы из Сумской области
33-річний Іван Романченко/ Facebook Північний лісовий офіс
Погибшие лесоводы из Сумской области
35-річний Андрій Бураков/ Facebook Північний лісовий офіс
Погибшие лесоводы из Сумской области
31-річний Олександр Глушенко/ Facebook Північний лісовий офіс
Погибшие лесоводы из Сумской области
33-річний Сергій Заболотний/ Facebook Північний лісовий офіс
Погибшие лесоводы из Сумской области
50-річний Андрій Михайленко/ Facebook Північний лісовий офіс

Війна в Україні

У ніч на 15 червня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Одесі, Кривому Розі, Харкові. У Кривому Розі є влучання по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня озвучив думку, що якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

Читайте також:

війна в Україні Сумська область вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили дати

В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили дати

17:32 Синоптик
Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - Ігнат

Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - Ігнат

17:00 Україна
Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу

15:57 Світ
Всі головні новини

Останні новини

18:29

Яка різниця між книгою і книжкою: Авраменко вразив несподіваною відповіддю

17:51

"Обличчя Росії": у мережі висміяли танцюючу і співаючу Волочкову

17:43

Через підвищення тарифів на електрику українцям перерахують субсидії

17:36

Розстріляли впритул і не давали забрати тіла: російська ДРГ вбила 6 лісівників на Сумщині

17:32

В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили датиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:31

Знову в злиднях: в Росії померла популярна актриса радянського кіно

17:17

"Відчуваю себе вигнанцем": популярний український дизайнер здійснив камінг-аутВідео

17:08

Маразм міцнішав: Охлобистін отримав орден За "заслуги перед Запорізькою областю"

17:00

Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - ІгнатВідео

Реклама
16:53

Що потрібно зробити влітку, щоб стати щасливим: порада всім знакам зодіакуВідео

16:50

FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті реклама

16:38

Грета Тунберг посміялася з ООН за бездіяльність після підриву Каховської ГЕСВідео

16:38

Він ніколи не повернеться: 6 ознак кінця відносин

16:37

Кіркоров з огидою "накинувся" на Галкіна і заступився за Пугачову

16:31

Які 5 найсильніших речей в будинку притягують усі біди: про них говорила навіть ВангаВідео

16:27

"Потім я вже буду не я": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про операцію на мозку

15:59

Що буде, якщо кожен день їсти бутерброди: несподівані відомості про перекусиВідео

15:57

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до АльянсуВідео

15:56

Батьки обрали дитині ім’я, яке нагадує бактерію: родичі підняли їх на сміх

15:46

Блискучий результат здивує всіх: як очистити наліт з душової лійки – супер-трюки

Реклама
15:37

ЗСУ наступають, бійці просунулися в Запорізькій і Донецькій областях - ГенштабВідео

15:33

Зникла у лютому: НАБУ розшукує ексдепутатку Королевську

15:28

Навіщо 16 червня потрібно відкрити всі вікна і двері в квартирі: прикмети і що не можна робитиВідео

15:16

Любовний гороскоп на тиждень 19-25 червня: Рибам - турбота про себе, Дівам - побаченняВідео

14:53

Більше їх не треба смажити: найкраще блюдо з кабачків за 20 хвилин - новий рецептВідео

14:53

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: знищили 4 роти окупантів – генерал

14:35

Росія готується до ракетного терору по Україні: під загрозою центральні областіВідео

14:32

Дорофєєва прокоментувала чутки про майбутнє весілля з Кацуріним

14:22

Соловйов збожеволів: пропагандист заявив, що українці командують БайденомВідео

14:13

Від плям не лишиться ні сліду: 5 найкращих способів, як помити диван в домашніх умовах

14:13

Вигадають "громадянство РФ" у військових: у СБУ заявили про провокацію ворогаВідео

13:40

У третє тренерське крісло Голосу країни-13 сяде український музичний супергерой

13:38

Головоломка з хитрим трюком: треба за 10 секунд зупинити ілюзію, яка обертається

13:36

Головна битва попереду, ЗСУ задіяли лише 3 з 12 нових бригад - ReutersВідео

13:18

Монатік хоробро заспівав з глядачами в укритті під час повітряної тривогиВідео

12:56

Гороскоп на завтра 16 червня 2023: Скорпіону - хороший день, Водоліям - проблемиВідео

12:47

Закушувати треба: Лепс і Басков обіцяють гроші "радянській" армії за "Леопарди"Відео

12:44

"Раніше 2024 року": Подоляк дав оптимістичний прогноз щодо завершення війни

11:57

Яскрава головоломка: потрібно знайти двох собак менше, ніж за одну хвилину

11:55

Топ-4 найчесніших знаків зодіаку: астролог розповів, кому завжди можна довірятиВідео

Реклама
11:33

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - СтолтенбергВідео

11:33

Не тільки Україну, а й Білорусь: Шольц озвучив лиходійські плани Путіна

11:23

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТОВідео

11:08

Як самому порахувати собі пенсію: у ПФУ розповіли про простий спосіб

11:07

Одне на двох із собакою: жінка вибрала ім'я для сина й нарвалася на критику

10:38

Експерт пояснила, що буде, якщо на захоплену ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ

10:29

Путіну готують подарунок на день народження: у Мережі з'ясували, до чого тут Донбас

10:22

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все булоВідео

10:11

Врятований з Херсона гігантський кіт став зіркою в мережі: історія МаксаВідео

09:58

Аварія на ЗАЕС реальна: Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти