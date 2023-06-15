Розстріляли впритул і не давали забрати тіла: російська ДРГ вбила 6 лісівників на Сумщині

Лісівники їхали в службовому бусику по роботі. Але по дорозі вони потрапили у засідку ворожої ДРГ. Окупанти потім ще півтори доби не давали забрати тіла.

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Загиблі лісівники із Сумської області/ Facebook Північний лісовий офіс

У Сумській області недалеко від кордону російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла шістьох українських лісівників. Працівники лісгоспу їхали в службовому бусику, щоб виконати завдання по роботі, але на їхньому шляху трапилася ворожа ДРГ. Російські окупанти розстріляли лісівників впритул.

Наймолодшому із загиблих, Олександрові Глущенку, був 31 рік, найстаршому, Андрію Михайленку, 50 років. Про трагедію, яка сталася на днях, повідомляється на сторінці у Facebook Північного лісового офісу.

"Лісівники рухались на автомобілі УАЗ по лісовій дорозі від с. Стара Гута до с. Голубівка. У машині були лісничий Сергій Волков (48 років), помічник лісничого Іван Романченко (33 роки), майстри лісу Андрій Бураков ( 35 років), Олександр Глушенко (31 роки), Сергій Заболотний (33 роки), Андрій Михайленко (50 років). У кожного залишились родина та діти", – йдеться у повідомленні.

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Керівник філії "Свеське лісове господарство" Олег Закусило розповів у коментарі для ТСН.ua, що спочатку була інформація, нібито лісівники загинули внаслідок російського артилерійського обстрілу. Проте потім виявилося, що це не так. Закусило зазначив, що зайшла російська ДРГ, яка розстріляла співробітників лісгоспу впритул.

Керівник філії лісгоспу повідомив, що у момент трагедії лісівники їхали здійснювати таксацію, тобто облік лісових насаджень на прикордонній території

"Поїхали в шістьох, щоб швидше виконати завдання. Від військових було отримано дозвіл на проїзд та роботу. Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла", – розповів Олег Закусило.

Також він повідомив, що у кожного із загиблих залишилися діти, які тепер лишилися напівсиротами.

Крім цього Закусило розповів, що російські окупанти ще півтори доби фактично знущалися з тіл загиблих, не даючи забрати їх з місця трагедії – там постійно літав ворожий безпілотник.

"Над місцем розстрілу літав дрон, не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон", – сказав він.

48-річний Сергій Волков/ Facebook Північний лісовий офіс

33-річний Іван Романченко/ Facebook Північний лісовий офіс

35-річний Андрій Бураков/ Facebook Північний лісовий офіс

31-річний Олександр Глушенко/ Facebook Північний лісовий офіс

33-річний Сергій Заболотний/ Facebook Північний лісовий офіс

50-річний Андрій Михайленко/ Facebook Північний лісовий офіс

Війна в Україні

У ніч на 15 червня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Одесі, Кривому Розі, Харкові. У Кривому Розі є влучання по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня озвучив думку, що якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру.

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