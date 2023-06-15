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"Раніше 2024 року": Подоляк дав оптимістичний прогноз щодо завершення війни

Альона Вороніна
15 червня 2023, 12:44 оновлено 15 червня, 12:47
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Війна може завершитися цього року, але потрібно почекати результатів Збройних сил України. У той же час Путіна як суб'єкта міжнародної політики уже не існує.

Михаил Подоляк, украинские военные
Подоляк дав оптимістичний прогноз щодо завершення війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Белінського

Війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року, впевнений радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. У той же час він наголошує, що у російського диктатора Володимира Путіна будуть конкретні юридичні проблеми.

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"Війна закінчиться, скоріше за все, раніше 2024 року. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням. Це перше. Друге: Путін може очікувати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США", – зазначає Подоляк.

Також він додав, що Путіна уже не існує як суб'єкта міжнародної політики. Російський диктатор "повністю обнулений".

"Третя складова – сьогодні у світі, незалежно хто буде президентом у демократичних країнах, ніхто не буде підтримувати абсолютно відвертий геноцидний режим Путіна. Путін обнулений повністю. Тобто в самій Росії він ще на щось впливає, але з точки зору глобальної політики, Путіна, як суб'єкта, не існує", – сказав радник голова ОП.

Війна в Україні

У ніч на 15 червня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Одесі, Кривому Розі, Харкові. У Кривому Розі є влучання по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня озвучив думку, що якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру.

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