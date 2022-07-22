Мати ховатиме вже другого сина: російські окупанти вбили двох братів з Хмельниччини

Війна забрала двох хлопців, мати ховатиме вже другого сина / Коллаж Варта, ua.depositphotos.com

На Хмельниччині жінка поховає вже другого сина, її дітей забрала війна. У бою з російськими окупантами 17 липня загинув старший солдат, старший бойовий медик десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284 Погорільчук Олександр Сергійович. Про це повідомили у Славутській міській раді.

Олександр був зовсім молодим, він народився у 1996 році. Його поховали у рідному селі Голики.

Олександр Погорільчук загинув на фронті / Славутська міська рада

Його молодший брат Віталій 1999 року народження був смертельно поранений 26 лютого. Obozrevatel повідомляє, що військовий вивозив поранених побратимів з поля бою поблищу Шилової Балки на Херсонщині. Усе це відбувалося під час обстрілів. Тоді російський Су-25 влучив у БТР-80, в якому був Віталій.

Відомо, що хлопець ще у 2020 році призвався на контрактну службу та потрапив до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його поховали 16 квітня у рідному селі Голики.

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Як повідомляв Главред, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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