"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

Історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання / скріншот

Той факт, що комуністичний режим Йосипа Сталіна не був засуджений суспільством, справив колосальний вплив на Росію і Путін намагається повторити його долю.

Про це в чаті на Главреді заявив історик, нардеп Володимир В'ятрович.

"Сталін, на жаль, не був повалений після Другої світової війни. Його ніхто розгромив, на відміну від Гітлера. Більш того, Сталін приписав себе до кола переможців, тому що брав участь у боротьбі з нацизмом. Тому всі злочини, вчинені комуністичним тоталітарним режимом, залишилися безкарними, про них забули, про них намагалися не говорити, тому що Сталіну потрібні були союзники для боротьби з іншим злом – Адольфом Гітлером. Після перемоги над Гітлером про злочини Сталіна фактично не згадували", - зазначив він.

В'ятрович запевняє, що Путін розраховує саме на те, що якщо він переможе, його не судитимуть.

читайте такожНебезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в тартарари під гучні фанфари"А наше завдання полягає в тому, щоб Путін програв. Це має бути для нас додатковою мотивацією. Ми повинні розгромити Росію, Путіна, тому що тільки в такому випадку ми зможемо залучити Путіна і його поплічників до відповідальності, щоб він не повторив долю Сталіна, тихо помер на підмосковній дачі в 1953 році. Це не повинно відбутися, а для цього ми повинні розгромити Росію", - підсумував В'ятрович.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді озвучив думку, що Росія в цілому не зміниться, якщо відсторонити від посади російського президента Володимира Путіна. На його місце може прийти "більш відірваний хлопець".

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