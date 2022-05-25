УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

25 травня 2022, 17:43

Путіна і його поплічників можна притягнути до відповідальності тільки перемігши у війні, вважає експерт.

false
Історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання / скріншот

Той факт, що комуністичний режим Йосипа Сталіна не був засуджений суспільством, справив колосальний вплив на Росію і Путін намагається повторити його долю.

Про це в чаті на Главреді заявив історик, нардеп Володимир В'ятрович.

"Сталін, на жаль, не був повалений після Другої світової війни. Його ніхто розгромив, на відміну від Гітлера. Більш того, Сталін приписав себе до кола переможців, тому що брав участь у боротьбі з нацизмом. Тому всі злочини, вчинені комуністичним тоталітарним режимом, залишилися безкарними, про них забули, про них намагалися не говорити, тому що Сталіну потрібні були союзники для боротьби з іншим злом – Адольфом Гітлером. Після перемоги над Гітлером про злочини Сталіна фактично не згадували", - зазначив він.

В'ятрович запевняє, що Путін розраховує саме на те, що якщо він переможе, його не судитимуть.

читайте такожНебезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в тартарари під гучні фанфари"А наше завдання полягає в тому, щоб Путін програв. Це має бути для нас додатковою мотивацією. Ми повинні розгромити Росію, Путіна, тому що тільки в такому випадку ми зможемо залучити Путіна і його поплічників до відповідальності, щоб він не повторив долю Сталіна, тихо помер на підмосковній дачі в 1953 році. Це не повинно відбутися, а для цього ми повинні розгромити Росію", - підсумував В'ятрович.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді озвучив думку, що Росія в цілому не зміниться, якщо відсторонити від посади російського президента Володимира Путіна. На його місце може прийти "більш відірваний хлопець".

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін Володимир В'ятрович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:58

Українські чиновники Усов, Сабадош і Тафтай позбавили країну військових супутників - ЗМІ

17:51

В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутоюВідео

17:43

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

17:39

"РФ - фашистська країна": Відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

17:38

Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

Реклама
17:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

17:33

"Чому ми тягнемо?": в Естонії сказали, як швидко закінчити війну в УкраїніВідео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії

17:11

Свідчення Медведчука: завдяки чому Путін тримав Порошенка мертвою хваткоюПогляд

16:51

Путін оголосить війну Словаччині після перемоги в Україні - прем'єр

16:45

Використали уже 60% високоточної зброї: окупанти змінюють тактику через нестачу ресурсів – ГУРВідео

16:44

На Україну в найближчі години обрушиться шторм: синоптики попередили про небезпекуВідео

16:34

"Я як шафа в Бородянці": стильна Олена Зеленська здивувала зміною іміджуВідео

16:08

Росія фактично почала анексію Маріуполя - АндрющенкоВідео

16:04

ЗСУ вже в НАТО, а після війни "візьмуть владу" – експертВідео

16:00

Окупанти намагаються взяти ЗСУ у три "котли" на ДонбасіВідео

15:59

Можливе повторне вторгнення: РФ стягує війська і техніку до кордону з Північчю України – WPВідео

15:43

Путініст Маршал поскаржився на Україну і СБУ: "привезли маму і сестру в урнах"

15:41

Kalush Orchestra продають кришталевий мікрофон переможця Євробачення і рожеву панаму: скільки коштуєВідео

Реклама
15:29

Кремль обрав нову стратегію, або Чому війна в Україні розтягнеться на місяціПогляд

15:24

Чим можна замінити сіль: 9 натуральних продуктів на кожній кухні

15:19

Зруйнували могили та розстріляли прапори: окупанти осквернили Алею Героїв українських військових

15:15

Величезні втрати: росіянам довелося діставати із запасів старі радянські танки Т-62Відео

15:14

Вартість бензину різко злетіла: в Україні повернуть держрегулювання цінВідео

15:09

"Зброя в РФ зараз дуже затребувана": в Білорусі цинічно заявили, як допомагають РосіїВідео

15:06

СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова: "вугільна справа Порошенка" набирає обертів

15:01

"Котел" на Луганщині: Гайдай відповів на чутки про "перекриття" траси на ЛисичанськВідео

14:42

ВМС ЗС України відтіснили російські кораблі: командувач повідомив обстановку біля берегів УкраїниВідео

14:38

Експерт пояснив, як зміниться роль України в Європі після цієї війни з Росією

14:24

Найсмачніший і корисний салат за 2 хвилини, який їдять довгожителі: простий рецептВідео

14:12

Путін дав команду примушувати українців до громадянства РФ: замахнувся на Херсонщину і ЗапоріжжяВідео

14:10

"Коли у тебе буде такий список звань, тоді будеш писати моє ім'я": Приходько дорікнула Федишин

13:59

РФ вдарила ракетами по Донецькій області: що відомо про поранених і руйнуванняВідео

13:59

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:50

Не хочуть бути гарматним м'ясом: понад 200 бойовиків "ДНР" відмовилися воювати за "ЛНР"Відео

13:29

Бронекулак для ЗСУ: Литва передасть Україні військові джипи, вантажівки та БТРВідео

13:17

Сіль по 95 грн: українців накрила паніка через дефіцит соліФото

13:17

Нападати не планують: навіщо Угорщина запровадила надзвичайний стан через війну в УкраїніПогляд

13:05

Ставленик окупантів на Запоріжжі заговорив про входження області до складу РосіїВідео

Реклама
13:03

Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10%: уряд затіяв масштабну перевірку- ЗМІ

13:00

Гороскоп на завтра, 26 травня 2022: Ракам – гроші, Терезам - важливе знайомство, Скорпіонам - вдалі збіги

12:59

Окупантів РФ залякують загороджувальними загонами: додому можна повернутися пораненим або в труніВідео

12:48

Битва за Донбас: ситуація складна, бої йдуть вже в самому Лимані, Авдіївка - під обстрілами - ЗМІВідео

12:39

"Привіт з України": ринки Севастополя забиті краденими продуктами з ХерсонаВідео

12:35

"До приходу росіян ми жили добре": у Херсоні українка вразила сміливою заявоюВідео

12:30

У Киргизстані на піку імені Путіна поставили український прапор

12:10

"Анджей Дуда - українець": рашисти в істериці розповсюджують фейки про президента Польщі

12:02

Може викликати появу пухлин: кому категорично не можна їсти редис

12:01

Останній великий наступ: армія РФ видихається, у ЗСУ перевага - NYTВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти