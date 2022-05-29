Рашисти влаштували обстріл Харкова після візиту в місто Зеленського

Під головуванням президента відбулася робоча нарада щодо ситуації на Харківщині.
У неділю після обіду, 29 травня, в Харкові пролунав вибух. Очевидці говорять про обстріли північних районів міста.
За даними місцевих жителів, чітко чути вибухи в місті. Про це повідомляє Суспільне.
Місцеві говорять про обстріли в північних районах міста. Офіційних повідомлень ще не було.
Візит Зеленського на Харківщину
Зазначимо, що в неділю під головуванням президента України Володимира Зеленського в неділю відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, зокрема питання відновлення житлового фонду, повідомляє прес-служба глави держави.
Зеленський заслухав доповіді керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.
Зеленський в неділю в ході робочої поїздки в Харківську область відвідав передові позиції українських військовослужбовців в регіоні.
Зазначається, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів, що знаходяться в області, вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки, а також поспілкувався із захисниками України.
"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!"- зазначив президент.
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Нагадаємо, в результаті обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка і його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.
За попередніми даними, російські військові били по Харкову з гаубиць.
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