Окупанти прорвалися в Сєвєродонецьк: ЗСУ вибивали диверсантів РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поховали близько 1,5 тис. городян.
У четвер, 26 травня, в Сєвєродонецьк Луганської області прорвалася диверсійно-розвідувальна група російських окупантів.
У готель Мир проникла ворожа ДРГ, атака окупантів була відбита бійцями Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Луганської ОВА.
При цьому з міста вдалося евакуювати 12 осіб.
Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поховали близько 1,5 тис.городян.
Це і померлі власною смертю, і загиблі в результаті агресії РФ.
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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".
На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.
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