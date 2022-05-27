Окупанти прорвалися в Сєвєродонецьк: ЗСУ вибивали диверсантів РФ

Руйнування в Сєвєродонецьку / t.me/luhanskaVTSA

У четвер, 26 травня, в Сєвєродонецьк Луганської області прорвалася диверсійно-розвідувальна група російських окупантів.

У готель Мир проникла ворожа ДРГ, атака окупантів була відбита бійцями Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Луганської ОВА.

При цьому з міста вдалося евакуювати 12 осіб.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поховали близько 1,5 тис.городян.

Це і померлі власною смертю, і загиблі в результаті агресії РФ.

читайте такожБити ворога на відстані: Залужний розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги над рашистами

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще: