Ворог отримав по зубах на сході: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікою

ЗСУ знищують окупантів РФ / Генштаб ЗСУ

На східному напрямку сьогодні російські окупанти здійснили одну атаку, знищено 9 загарбників.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичного угруповання Схід в Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втрати противника становлять:

особового складу-9;

танків-1;

БМП-2;

БТР – 1;

мінометів-1;

ПТРК – 1;

АТ-2.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на Слов'янському напрямку зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, яка не увінчалася успіхом.

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