Ворог отримав по зубах на сході: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікою

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності ОТУ Схід.
На східному напрямку сьогодні російські окупанти здійснили одну атаку, знищено 9 загарбників.
Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичного угруповання Схід в Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, втрати противника становлять:
- особового складу-9;
- танків-1;
- БМП-2;
- БТР – 1;
- мінометів-1;
- ПТРК – 1;
- АТ-2.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на Слов'янському напрямку зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, яка не увінчалася успіхом.
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