На окупованій частині Луганщини горить база "вагнерівців" – журналіст

На окупованій частині Луганщини горить база "вагнерівців"/ Telegram Bochkala_WAR

На окупованих територіях Луганської області спалахнула пожежа на базі "вагнерівців".

Вона розташовувалася на місцевому стадіоні у Стаханові. Про це повідомив воєнний кореспондент Роман Бочкала у Telegram.

"Горить стадіон в Стаханові, де БУЛА розташована база ПВК "Вагнер". За попередньою інформацією, 1 (вагнерівець – ред.) вижив", – написав журналіст.

На окупованій частині Луганщини горить база "вагнерівців"/ Telegram Bochkala_WAR

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що в Луганській області тривають дуже важкі бої, а війська Росії не припиняють штурмувати населені пункти, підконтрольні Україні. Зараз ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.

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