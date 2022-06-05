"Іншої тактики немає": Луганщину рівнятимуть із землею - Гайдай

На Луганщині йдуть важкі бої-Гайдай / Фото Суспільне

У Луганській області тривають дуже важкі бої, а війська Росії не припиняють штурмувати населені пункти, підконтрольні Україні. Зараз ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Найближчим часом з боку Росії буде збільшено кількість обстрілів, вони будуть бити з артилерії. Луганську область намагатимуться зрівняти із землею. У них іншої тактики немає", - сказав Гайдай.

Він додав, що евакуація з Сєвєродонецька наразі неможлива: у місті залишаються близько 15 тисяч осіб. А з Лисичанська 5 червня врятували 98 осіб.

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Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога та знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані.

Також повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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