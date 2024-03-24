Розквітла "бавовна": 20 вибухів біля нафтобази в Гвардійському та перекриття Кримського мосту

Також російські окупанти повідомили про перекриття Кримського (Керченського) мосту.

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Російські окупанти повідомили про перекриття Кримського (Керченського) мосту / колаж Главред, скріншоти з відео

У Сімферопольському районі в тимчасово окупованому Росією півострові Крим рано вранці пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема - "Кримський вітер".

"Чотири вибухи прогриміло в Сімферопольському районі, повідомляють наші підписники. І ще три вибухи десь у передмісті Сімферополя", - йдеться в одному з повідомлень.

Трохи пізніше повідомлялося про дим з боку селища Гвардійське і про те, що там пролунало близько 20 вибухів. Далі з'явилася інформація про те, що в Гвардійському влучили в нафтобазу і над нею здіймаються величезні клуби диму.

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Також російські окупанти повідомили про перекриття Кримського (Керченського) мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - повідомляють місцеві жителі.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Знищення російського корабля "Сергей Котов"

Нагадаємо, 5 березня українські війська атакували п'ятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, цієї ночі несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Пізніше в ГУР повідомили, що під час удару по кораблю "Сергій Котов" було поранено майже 3 десятки окупантів. Відомо про загибель семи моряків російського корабля, який успішно знищили спецпризначенці ГУР. Але зазначалося, що ця цифра може зрости.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, розроблених у "Північному ПКБ" та побудованих на АТ "Зеленодольський завод імені О.А.М.Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

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