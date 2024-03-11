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"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"

Альона Вороніна
11 березня 2024, 22:03
За словами Буданова, знищення російських кораблів та інших ворож цілей було підготовкою до серйозної операції на окупованому півострові.
Кирилл Буданов, Крым
Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Ураження кораблів країни-агресорки Росії та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами до "серйозної операції в Криму".

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму". Він зазначив, що це перевірка правильності тверджень про шляхи підходу і відходу звідти.

"Це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить, що їх забули, кинули. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що їх зрадили. Таких людей багато", – зазначив Буданов.

відео дня

"Кримчани активно готуються до деокупації півострова"

У той же час лідер кримськотатарського народу, Герой України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю телеканалу FREEДОМ, яке було опубліковане 10 березня, заявив, що ЗСУ будуть приємно вражені масштабами зустрічі населенням у Криму, коли увійдуть на півострів.

За словами Джемілєва, серед кримчан уже сформовані групи загальною чисельністю близько тисячі людей, які готові сприяти українським захисникам.

"Думаю, коли українські війська увійдуть до Криму, вони будуть приємно здивовані масштабами зустрічі. У нас там займаються спеціальні люди формуванням людей, які будуть сприяти. Близько тисячі осіб вже є", – сказав він.

Мустафа Джемилев
Мустафа Джемілєв/ скрін

Дивіться відео із заявою Мустафи Джемілєва:

Знищення російського корабля "Сергій Котов"

Нагадаємо, 5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Пізніше в ГУР повідомили, що під час удару по кораблю "Сергій Котов" були поранені майже 3 десятки окупантів. Відомо про загибель семи моряків російського корабля, який успішно знищили спецпризначенці ГУР. Але зазначалося, що ця цифра може зрости.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

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війна в Україні Мустафа Джемілєв вторгнення Росії новини Криму Кирило Буданов
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