Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

Міністр оборони Британії Грант Шаппс разом з військовим командуванням порадив Україні і далі бити по Криму, а також вести оборону Сходу, повідомляє Європейська правда з посиланням на матеріал Sunday Times, що є в обмеженому доступі.
Стратегія Лондона полягає у продовженні боротьби з окупантами "на суші, у морі та повітрі". Зазначається, що пропозиція надійшла Банковій через стурбованість британських військових у зацикленості Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського саме на бойових діях сухопутних сил.
Хто такий Грант Шаппс?
Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик.Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".
За інформацією джерел Sunday Times, під час зустрічі з Зеленським британська делегація пропонувала відмовитися від планів наступу на лінії фронту, натомість обороняти північну і східну ділянку й, за потреби, відступати на вигідніші позиції.
Це, на думку британських сил, дозволить Україні зосередитися на ударах ЗСУ по Чорноморському флоту і Криму.
Зеленський виявився відкритим до пропозицій Лондона, йдеться у матеріалі видання.
Передача Taurus Україні
12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз відмовився передавати Україні ракети Taurus у рамках військової допомоги. За його словами, використання цього типу озброєння є "невиправданим".
Це сталося після публікації Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали ймовірне постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.
Дослідник війни сер Лоуренс Фрідман погодився, що Німеччина не дає Україні Taurus через спогади про хороші економічні відносини з Росією в минулому та очікування першого кроку з боку США. Зокрема, Берлін чекає, що Штати, як було з танками, першими дадуть Україні далекобійні ATACMS, після чого вже буде хід німців.
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