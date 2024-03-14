'Ми знайли ключик': експерт назвав головні умови успіху ЗСУ в Криму

Військовий експерт наголошує, що знищення Керченського мосту призведе до значних проблем для російських військ в тимчасово окупованому Криму.

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Експерт назвав головні умови успіху ЗСУ в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Встановлення українського домінування в Чорному морі та удари по об'єктам в тимчасово окупованому Росією Криму є важливими умовами для подальших успіхів українських військових на цьому напрямку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Ситуацію на землі не можна прив'язувати до подій на морі. Це можна буде зробити тільки в разі, якщо, по-перше, вдасться знищити Керченський міст (а для цього нам все-таки потрібна важка бронебійна ракета, якою є "Таурус"), а по-друге, якщо знищити всі російські БДК, якими здійснюється постачання", - зазначає експерт.

Кузан наголошує, що Керченський міст є критично важливим для перевезення техніки та іншого озброєння, необхідного для забюезпечення російських окупантів на території півострова. Тільки у цьому випадку ми можемо сказати, що ми завдаємо удар по їхній логістиці, і це призведе до проблем для всіх військових угруповань окупантів на півдні.

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"Отже, це більш тривалий процес, який займе, на жаль, місяці. Тобто це навіть не питання трьох-чотирьох місяців, бо треба визнати, що запаси в Криму для росіян є, і тому цей процес не відбудеться одномоментно", - вказує він.

Військовий експерт вказує на те, що домінування України в Чорному морі є важливою умовою для забезпечення подальшої підтримки України. За його словами, це дозволить нам показати перевагу над росіянами перед західними союзниками.

"Це дуже важливо, бо на Заході підтримують сильних і тих, хто демонструє волю до боротьби та успіхи. Жертв, зокрема у Сполучених Штатах, не люблять - люблять бійців", - робить висновок Сергій Кузак.

Він акцентує на тому, що Україна демонструє це на Чорному морі завдяки передовим українським розробкам, оскільки ми можемо знищувати значно потужніший і дорожчий російський флот.

"Ми знайшли ключик, завдяки якому можна вражати окупантів, і тому цей досвід асиметричних відповідей окупантам ми маємо перенести з моря на сушу", - резюмував військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Деокупація Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що бойові дії в Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму є частиною підготовки до серйозної операції.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив на необхідності постійних ударів далекобійним і технологічним озброєнням, оскільки ворог має перевагу в повітрі. Це є ключем до перемоги, зокрема, у звільненні Криму.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес також вважає, що для перемоги над Росією Україні потрібно ізолювати Крим.

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