Поранена жінка в Маріуполі дотягла на собі сина з розірваною ногою і померла в його обіймах/ "Охматдит", Reuters

Мама 10-річного Іллі з Маріуполя загинула в його обіймах, отримавши поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Сам хлопчик теж отримав серйозне поранення ноги.

Після смерті матері росіяни силою вивезли дитину в окупований Донецьк. Історію хлопчика розповіли в Київській дитячій лікарні "Охматдит", де він зараз лікується.

Ілля з мамою Наталею залишалися в рідному місті від самого початку широкомасштабного вторгнення. Вони ховалися від обстрілів у своєму будинку та у підвалах.

Одного разу вони тікали до сусідів, щоб сховатися від обстрілів, проте добігти не встигли – по дорозі їх обох поранило. Жінка отримала поранення голови, а дитині розірвало ногу. Після цього Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.

"Поранені і знесилені, вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина", – йдеться у повідомленні.

Поранену дитину окупанти вивезли в Донецьк

Знайомі забрали тіло жінки, а наступного дня російські військові забрали хлопчика і силою відвезли в окупований Донецьк.

У дитини була роздроблена нога. Місцеві лікарі на окупованих територіях спочатку думали її відрізати, але, на щастя, ногу вдалося зберегти.

Потім дитину з Донецька забрала бабуся, яка оформила на нього опікунство. Щоб добратися до окупованих росіянами територій Донбасу, їй довелося спочатку перетнути кордони чотирьох країн.

Пораненого хлопчика окупанти забрали в Донецьк/ "Охматдит"

Зараз Ілля лікується в "Охматдиті". Долею випадку він прибув в лікарню якраз на свій 10-й день народження.

Пізніше дитині з бабусею повідомили, що хлопчик знову зможе ходити – нога поступово відновлюється і вже майже повноцінно функціонує. Ілля вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці й дуже рішуче налаштований на одужання.

"Ілля розцвітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся. Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчику, не можна собі уявити та у жодному разі не можна пробачити", – зазначили у лікарні.

Порятунок захисників Маріуполя з Азовсталі

Раніше повідомлялося, що українська влада запропонувала Росії повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених.

Як повідомляла віце-прем'єр і профільний міністр Ірина Верещук, Україна намагалася домовитися з РФ, щоб евакуювати 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя з заводу Азовсталь в обмін на полонених росіян.

Про це розповідав також президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.

Також родичі українських бійців з Азовсталі закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції в Туреччину.

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