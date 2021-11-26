Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

Зеленський пояснив, чому в Україні висока смертність від коронавірусу/ Офис президента

В Україні зараз невтішна статистика смертності від коронавірусу. Щодня від COVID-19 помирають сотні людей. Станом на 26 листопада у МОЗ повідомили про 608 летальних випадків за минулу добу. Приблизно таку ж кількість фіксували і в попередні дні.

Глава Української держави Володимир Зеленський назвав декілька причин такої статистики. Зокрема він наголошує, що українці пізно звертаються за медичною допомогою, особливо з цим затягують люди поважного віку. Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України".

"Люди, особливо люди поважного віку, звертаються в останню мить. Вони не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. Іноді, на жаль, вони звертаються в останню мить, за день до смерті, після того, як вони вдома пройшли той період, коли їм було краще допомогти. Або навіть не звертаються", – зазначив Володимир Зеленський.

Також у статистику смертей від ковіду потрапляють люди, які померли від інших хвороб, і вже після смерті у них додатково виявили ще й коронавірус, сказав президент.

Він зазначив, що висока смертність була спровокована хвилею поширення досить заразного штаму коронавірусу "Дельта". За словами президента, коли цей штам більше лютував у Європі, то там також була більша смертність. України ця хвиля досягнула пізніше, і в той час збільшилася захворюваність та зросла статистика смертності. Проте зараз уже спостерігається спад хвилі "Дельта" у державі, додав Зеленський.

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читайте такожМайданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - ЗеленськийЗа словами глави держави, зараз в Україні вистачає вакцин від коронавірусу, а низькі темпи вакцинації залежать від людей, які не хочуть чи бояться вакцинуватися.

"Вакцин вистачає, дефіциту немає. Але це не тільки від держави залежить, але і від людей. Ви ж самі розумієте, як наші люди відносяться до вакцинації. Було погане становище, 80% були проти. Зараз набагато краще, люди вакцинуються. Зараз ми додаємо додаткових програм. Але це відповідальність людей", – зазначив президент України.

Він додав, що люди повинні зрозуміти важливість вакцинації від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 листопада, коронавірус виявили у 15 936 людей. Померли від недуги 608 осіб, одужали – 24 569. До лікарень потрапили 3 208 українців.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) та Полтавській (953) областях.

Загалом від початку пандемії у державі було зафіксовано 3 400 340 випадків коронавірусу. Померли за цей час 84 149 людей, а одужали – 2 877 021.

Коли очікувати нової хвилі коронавірусу

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомляв, що Україні вдалося пройти пік найважчої хвилі коронавірусу. При цьому, загальнонаціональний локдаун так і не був введений. За його словами, вже третій тиждень поспіль в країні спостерігається зниження кількості нових випадків захворювання і зменшується число госпіталізованих. Але розслаблятися рано, додав міністр, адже є загроза ще однієї хвилі коронавірусу.

Лікарі прогнозують, що після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. Також він зазначив, що у цей період до коронавірусу приєднається і грип.