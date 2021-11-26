Коронавірус в Україні 26 листопада: 16 тис. нових COVID-випадків і понад 600 смертей

За минулі 24 години були госпіталізовані з коронавірусом 3 208 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 26 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 936 жителів країни. Зокрема, захворіли 1394 дитини і 303 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 208 осіб; летальних випадків - 608; одужали 24 569 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) та Полтавській (953) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 26 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 400 340 осіб;

одужали - 2 877 021 пацієнт;

летальних випадків - 84 149;

проведено ПЛР-тестів - 15 746 389.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 25 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 943 жителів країни.

Тим часом учені Великої Британії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечнішим за всі відомі штами, включаючи Дельту. Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані.

Як повідомляв Главред, після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

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