Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля - Жданов

Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля / скріншот

Протести проти мобілізації в Дагестан можуть стати стартом процесів, які згодом виллються в парад суверенітетів в РФ, а Дагестан стане "першою ластівкою".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів у інтерв'ю Главреду, що в Дагестані хтось дуже добре керує протестом, навіть якщо судити чисто з організаційних питань.

"По-перше, там на перший план поставили жінок, і, якщо поліція почне бити жінок, дагестанці просто переріжуть і всю цю поліцію, і Росгвардію. Тому боротися з цим протестом дуже проблематично. По-друге, через Інтернет висуваються вимоги і ультиматуми владі, ставляться завдання перед протестувальниками і говорять їм, чим потрібно запасатися (зокрема, рекомендують запасатися шинами, щоб палити федеральну трасу, перекривати її, зупиняти залізницю і т.д.)", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що Кремль робить помилку за помилкою і за цим послідував сніжний ком.

"Адже поруч Чечня, у якої з Дагестаном величезні проблеми, тому що Кадиров відхопив нафтоносні райони Дагестану, переділив території за допомогою свого друга Путіна. Тому, природно, у Дагестану серйозні претензії до Чечні. А тут ще Кадиров виходить і оголошує: "а Чечню не стосуватиметься мобілізація – ми вже свій борг заплатили на 240%". Хоча саме в Дагестані найбільше число загиблих на війні в Україні. Так хто тоді скільки заплатив?",- зазначив Жданов.

Також експерт упевнений, що Рамзан Кадиров посприяє падінню путінського режиму.

Я завжди говорив, що Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля. І руйнувати він його буде якраз такими заявами. По-перше, зараз вбивається кіл між суб'єктами Федерації (чому чеченців не призивають, а дагестанців продовжують закликати?). По-друге, подивіться, з ким розмовляє Росія в Дагестані, кого викликала в Москву для вирішення питання – главу Дагестану, але не лідера громадської думки, не імама. Тобто в Москву викликали людину, яка знаходиться на чолі командно-адміністративної системи самого Дагестану, і в соцмережах дагестанці відразу ж написали: "Наш гауляйтер – зрадник". Так що Дагестан - це "перша ластівка", і далі буде більше", - підсумував Жданов.

Раніше екс депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров обурений через невдачі Росії на фронті і вже від відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

Читайте також: