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Кадиров відмовився проводити мобілізацію в Чечні за указом Путіна

22 вересня 2022, 23:50

Кадиров заявив, що мобілізації в Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні Республіка "перевиконала план".

Кадиров
Кадиров / УНІАН

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватися в його Республіці.

Повідомляється, що сюжет з виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний".

Він заявив, що мобілізації в Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні Республіка "перевиконала план".

Кадиров також зазначив, що в бойових діях взяли участь 20 000 чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план йде мова, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

22 вересня Кадиров жорстко розкритикував обмін полоненими між Україною і Росією, в ході якого були звільнені 215 осіб, у тому числі бійці і командири "Азова".

За його словами, це був нерівноцінний обмін.

"Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно. Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в "Азовсталь", викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього Азовського "терориста" мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати "фашистів" в полон", - вибухнув погрозами Кадиров.

Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. Москва збирається відправити на війну з Україною військових запасу та осіб, які служили в російській армії. Також Кремль визнає "результати" так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Росія на першому етапі часткової мобілізації закличе не більше 40-50 тисяч осіб.

Кремль має намір за допомогою нових військових стабілізувати лінію фронту і стримати контрнаступ сил оборони України.

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мобілізація війна в Україні новини Чечні Рамзан Кадиров
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