ЗСУ ліквідували офіцера РФ, розправи над яким вимагав Кадиров

ЗСУ ліквідували окупанта, смерті якого хотів Кадиров / Колаж фото Радіо Свобода, Анатолій Штефан, Reuters

Український військові ліквідували російського офіцера Євгена Худякова, який раніше воював у Чечні і встиг розлютити Рамзана Кадирова. Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц).

"Коротка історія життя російського офіцера Євгена Худякова, який повоював в Чечні, став ворогом Кадирки, потрапив за грати, повівся на слова Пригожина, записавшись в "Вагнер", і все це було для того, щоб успішно могілізувався в Україні", - написав Анатолій Штефан.

Повідомляється, що Худяков був ліквідований 10 вересня. Раніше Рамзан Кадиров назвав окупанта своїм особистим ворогом і вимагав над ним розправи. Худякова намагалися звинуватити в розправі над чеченцями під час війни.

"Суд присяжних їх кілька разів виправдовував. Але Рамзан Кадиров наполягав на розправі. Тоді їх судили ще раз. Професійний суддя засудив їх до багатьох років ув'язнення. Через кілька років цей суддя сам був засуджений", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Раніше на війні в Україні ліквідували Микиту Сокура - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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