Кадиров вперше пішов проти Путіна: Пономарьов назвав наслідки для диктатора

Кадиров вперше пішов проти Путіна / скріншот

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров обурений через невдачі Росії на фронті і вже відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна.

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на Youtube-каналі ТСН зазначив, що свідчить про великі проблеми владної вертикалі в РФ.

Він підкреслив, що між реальною ситуацією на фронті і картинкою, створеною пропагандою РФ, є велика різниця.

"Всі так звані патріоти це розуміють, вони зараз дуже обурені тим, що відбувається. Навіть Кадиров про це говорив, що так неможливо і він проти", - підкреслив Пономарьов.

Екс-депутат Держдуми заявив, що в це в перший раз, коли Кадиров "відверто заперечує в чомусь головнокомандувачу".

"Це дуже-дуже значна подія. Це означає, що всієї системи управління вже не існує, і що це останні часи", - пояснив Пономарьов.

Раніше відомий російський публіцист і опозиціонер Андрій Піонтковський пояснив дивні заяви чеченського диктатора Рамзана Кадирова.

Кадиров назвав ситуацію з боями на Харківщині "цікавою" і "пригрозив дійти до Одеси". Насправді, каже Піонтковський, чеченський диктатор відчуває, що розпад Росії вже почався. І тому намагається себе убезпечити.

Також повідомлялося, що Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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