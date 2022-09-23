Кадиров вперше пішов проти Путіна: Пономарьов назвав наслідки для диктатора

Екс-депутат Держдуми заявив, що в це перший раз, коли Кадиров "відверто заперечує в чомусь головнокомандувачу".
Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров обурений через невдачі Росії на фронті і вже відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна.
Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на Youtube-каналі ТСН зазначив, що свідчить про великі проблеми владної вертикалі в РФ.
Він підкреслив, що між реальною ситуацією на фронті і картинкою, створеною пропагандою РФ, є велика різниця.
"Всі так звані патріоти це розуміють, вони зараз дуже обурені тим, що відбувається. Навіть Кадиров про це говорив, що так неможливо і він проти", - підкреслив Пономарьов.
Екс-депутат Держдуми заявив, що в це в перший раз, коли Кадиров "відверто заперечує в чомусь головнокомандувачу".
"Це дуже-дуже значна подія. Це означає, що всієї системи управління вже не існує, і що це останні часи", - пояснив Пономарьов.
Раніше відомий російський публіцист і опозиціонер Андрій Піонтковський пояснив дивні заяви чеченського диктатора Рамзана Кадирова.
Кадиров назвав ситуацію з боями на Харківщині "цікавою" і "пригрозив дійти до Одеси". Насправді, каже Піонтковський, чеченський диктатор відчуває, що розпад Росії вже почався. І тому намагається себе убезпечити.
Також повідомлялося, що Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.
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