Ракети полетять до Криму аж бігом: Арестович пояснив, чи будуть ЗСУ атакувати армію РФ на півострові

Арестович розповів, що Крим вже бомбили / Фото Reuters, Вікіпедія

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович допустив, що Україна може атакувати угруповання російських військ на території окупованого Криму.

На запитання журналіста Politeka про те, чи вважали США Крим українською територією, коли дискутували з Україною з приводу дальності ударів з американських РСЗВ у відповідь на російські атаки, Арестович відповів так:

"Крим наш. Наш український. І вони (американці - ред.) знають. Тому полетить до Криму аж бігом, якщо буде така необхідність".

При цьому радник глави Офісу президента додав, що Україна вже здійснювала атаки по угрупованнях російських військ на півострові з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Справа навіть не в цьому. Ми вже бомбили Крим, відкрию вам маленьку таємницю. І дуже вдало", - сказав Арестович.

Він також не сумнівається, що в майбутньому міжнародні партнери передадуть Україні і ракети дальністю до 300 км.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Вдень 1 червня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Кол. Тренінги з управління РСЗВ HIMARS займуть близько трьох тижнів, ще близько двох тижнів може знадобитися для навчання обслуговуванню систем.

Тим часом Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що командування Збройних сил України самостійно визначить дальність ударів з американських установок HIMARS, які американська влада планує передати ЗСУ для захисту від російської агресії.

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