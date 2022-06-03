УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракети полетять до Криму аж бігом: Арестович пояснив, чи будуть ЗСУ атакувати армію РФ на півострові

3 червня 2022, 08:58

Україна вже здійснювала атаки по угрупованнях російських військ на півострові Крим з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Крим
Арестович розповів, що Крим вже бомбили / Фото Reuters, Вікіпедія

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович допустив, що Україна може атакувати угруповання російських військ на території окупованого Криму.

На запитання журналіста Politeka про те, чи вважали США Крим українською територією, коли дискутували з Україною з приводу дальності ударів з американських РСЗВ у відповідь на російські атаки, Арестович відповів так:

"Крим наш. Наш український. І вони (американці - ред.) знають. Тому полетить до Криму аж бігом, якщо буде така необхідність".

При цьому радник глави Офісу президента додав, що Україна вже здійснювала атаки по угрупованнях російських військ на півострові з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Справа навіть не в цьому. Ми вже бомбили Крим, відкрию вам маленьку таємницю. І дуже вдало", - сказав Арестович.

Він також не сумнівається, що в майбутньому міжнародні партнери передадуть Україні і ракети дальністю до 300 км.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Вдень 1 червня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Кол. Тренінги з управління РСЗВ HIMARS займуть близько трьох тижнів, ще близько двох тижнів може знадобитися для навчання обслуговуванню систем.

Тим часом Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що командування Збройних сил України самостійно визначить дальність ударів з американських установок HIMARS, які американська влада планує передати ЗСУ для захисту від російської агресії.

Інші новини:

війна в Україні анексія Криму Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:03

"Йому не шкода нікого": психіатр пояснив, чому Путін хоче підкорити Україну

09:55

РФ не досягла жодної стратегічної цылы за 100 днів війни – розвідка БританіїВідео

09:44

У Польщі змінили правила для біженців з України: деяким доведеться повернути гроші

09:18

Запізніле зізнання: чому Меркель різко заговорила про злочини ПутінаПогляд

09:10

"Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від СШАВідео

Реклама
08:58

Ракети полетять до Криму аж бігом: Арестович пояснив, чи будуть ЗСУ атакувати армію РФ на півострові

08:38

Гороскоп на сьогодні, 3 червня 2022: Левам – віщі сни, Стрільцям – небезпечні авантюри, Водоліям - розчаруванняВідео

08:21

ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках – ГенштабВідео

08:20

РФ втрачає на війні в Україні 250-400 осіб щодня - Арестович

07:48

Окупанти рівняють із землею Лисичанськ, місто зруйноване на 60% - голова ВЦАВідео

07:13

"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - АрестовичВідео

06:43

Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISWВідео

06:29

Війна на виснаження: навіщо Росія прагне заморозити бойові дії в УкраїніПогляд

06:07

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівкиФото

05:53

Сезонна алергія: лікар озповіла про проблемні рослини, симптоми та лікування

05:15

За долар 40 гривень: українцям розкрили терміни стрімкої девальваціїВідео

04:45

Приголомшливі сукні на літо 2022, які можна носити куди завгодноФото

04:10

Буде заливати: синоптики попередили про небезпечну погоду в УкраїніВідео

03:50

"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

03:15

"Собчак - лялька Путіна, Дудь - лагідна пропаганда": Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ

Реклама
03:10

Найсмачніший і дуже легкий вітамінний салат, який моментально зміцнить здоров'я: простий рецептВідео

02:37

"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУВідео

02:05

День ангела Костянтина 2022 - картинки, привітання і душевні листівки імениннику

00:51

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"Я помолюся за перемогу": Лобода випустила пісню українською мовою "Молитва", присвячену війні

00:18

У Туреччині скасували концерт української зрадниці, яка співала "переможні" пісні в Маріуполі

02 червня, четвер
23:54

Путін лікується від запущеної стадії раку - Newsweek

23:53

Ще одна пара телеведучих заговорила про поповнення в родині

23:26

Молодший не впізнає тата: Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами

23:26

Російські продюсери продовжують істерити: в РФ знову порахували, скільки заробляла Лобода

23:09

Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО

22:55

"Я гідна свого титулу королеви": новоспечена місіс Крим відповіла на хейт

22:53

Коли ЗСУ перейдуть у наступ: військовий експерт назвав терміниВідео

22:36

"Довелося відтягувати": Хливнюк розповів, як носив мертві тіла закатованих росіянами українців

22:33

Поранені двоє дітей та їхня мама: рашисти вдарили ракетами по ДніпропетровщиніВідео

22:08

"Просто гнів": рашисти вигадали для жителів Маріуполя нове знущанняВідео

22:08

Понад 200 убитих і знищена вся техніка: ЗСУ потужно вдарили по окупантам під ХерсономВідео

22:07

У ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого швидко чекати не треба-Bloomberg

21:50

Російські війська несуть великі втрати: Арестович про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

21:15

Для захисту своїх будинків в українців має бути зброя - МВСВідео

Реклама
21:07

"Нехай згорять у пеклі": у РФ влаштували справжню істерику через перемогу збірної УкраїниВідео

21:00

Зрозуміли - буде трибунал: правозахисник пояснив, чому Путін і Шойгу не підписують військові накази

20:39

Сотні загиблих і поранених: Зеленський назвав щоденні втрати на ДонбасіВідео

20:38

"Вся Україна потрапила в один великий котел": військовий експерт розповів про втрати на війніВідео

20:38

"Історичний момент": Німеччина підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

20:25

Навіщо потрібно нарощувати поставки зброї в Україну: відповідь Зеленського

20:24

Погроз Росії вже ніхто не боїться: чому за Росію не стане воювати навіть ЛукашенкоПогляд

20:22

Оточення Путіна, міністри і Марія Захарова: США вдарили новими санкціямиВідео

20:14

У США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУВідео

20:10

Прикмети на 4 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти