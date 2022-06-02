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Готуються до приходу ЗСУ: окупанти вивозять в Крим награбовані товари з "Епіцентру" в Херсоні – Кім

2 червня 2022, 12:14

За словами Кіма, окупанти крадуть як в останній раз, очевидно готуючись до того, що скоро в місто можуть прийти українські військові.

Окупанти вивозять в Крим награбовані товари з "Епіцентру" в Херсоні – Кім/ УНІАН, Reuters

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники грабують "Епіцентр", а всі вкрадені звідти товари везуть до Криму. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він припустив, що такі дії окупантів можуть вказувати на те, що вони бояться приходу в місто Збройних сил України і намагаються встигнути вивезти все, що вкрали.

Кім сказав про це у своєму традиційному відеозверненні. Спочатку він зазначив, що новини не дуже добрі, адже росіяни бомблять Миколаїв. Після цього розповів про те, які злочини вчиняють загарбники у Херсоні.

"Пишуть, що херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять товари у бік Криму. Шкода, якщо чесно, власників, але це показник того, що окупанти розуміють, що скоро туди ми прийдемо, і ось, напевно, крадуть як в останній раз", – зазначив Кім.

Також Кім зазначив, що Україна скоро отримає високоточні ракети.

"І Росія скоро теж отримає високоточні ракети, але є нюанс", – пожартував Кім, натякаючи, що окупанти отримають удари від України такими ракетами.

Контратака ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що на півночі Херсонської області бійці підрозділів української армії під час контрнаступу звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Також раніше повідомлялося, що РФ спрямувала переважну кількість своїх сил на захоплення Донбасу, зокрема міста Сєверодонецьк на Луганщині. Та перекинувши туди багато військ, країна-агресорка не врахувала того, що сама створила вразливі місця на окупованій Херсонщині для контратаки ЗСУ, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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