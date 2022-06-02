Чотири HIMARS для України вже в Європі: коли американські РСЗВ потраплять на фронт

Чотири РСЗВ M142 HIMARS вже знаходяться в Європі / Фото Вікіпедія

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Кол.

За його словами, в очікуванні потенційного рішення президента США Джо Байдена Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS в Європі, щоби забезпечити їхню швидку доставку українцям, передає пресслужба Пентагон.

Кол додав, що Пентагон розробив план, що передбачає можливість негайного початку навчання українських військових безпечного та ефективного управління системою, а також її обслуговування.

Тренінги з управління РСЗВ HIMARS займуть близько трьох тижнів, ще близько двох тижнів може знадобитися для навчання обслуговуванню систем.

Кол підкреслив, що США дають Україні HIMARS для оборонних цілей, і це включає в себе використання цих систем для наступу, який дозволить звільняти окуповані території України, оскільки в даному випадку це є самозахистом.

Представник Пентагону повідомив, що спочатку Україна отримає чотири системи HIMARS і ракети до них, кількість яких він відмовився назвати. При необхідності кількість боєприпасів буде швидко збільшено.

Після того, як системи будуть використані в бойових діях, американці та українці проаналізують їхню ефективність на полі бою. Потім буде узгоджуватися рішення про подальшу військову допомогу.

Довідка. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) - це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.

Дальність - 2-500 км (максимальна дальність – лише експериментальною ракетою PrSM). HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Як повідомляв Главред, США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення. Вдень 1 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що йдеться про HIMARS і боєприпаси до них.

Тим часом Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

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