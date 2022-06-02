"Західна зброя робить українців щасливими": у Зеленського яскраво відповіли Пєскову / фото колаж УНІАН

Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента Андрія Єрмака, заявив-саме постачання західної зброї робить українців щасливими. Саме так він відреагував на заяву кремлівського спікера Дмитра Пєскова щодо того, що західна зброя для ЗСУ нібито "принесуть тільки нові страждання Україні".

"Постачання західною зброєю принесе тільки нові страждання", - кажуть дивні суб'єкти в Кремлі. Так от, читайте по складах: страждання народу приносить армія катів і мародерів", - написав український чиновник у Twitter.

Як каже Подоляк, Західна зброя робить українців дуже щасливими.

"Як і все, що допомагає вигнати росіян з нашої землі", - написав він.

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ дальністю в 300 кілометрів - тобто здатні руйнувати об'єкти на території Росії.

Далі, спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ.

Водночас глашатай Путіна стверджував, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

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