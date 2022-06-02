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У США розповіли про HIMARS для України: ЗСУ самі вирішать - куди та на яку відстань стріляти

2 червня 2022, 18:31

ЗСУ отримають артилерійські установки більшої точності в ураженні ворожих цілей, підкреслила Бріджит Брінк.

HIMARS
США передадуть Україні системи HIMARS / shephardmedia.com

Командування Збройних сил України самостійно визначить дальності ударів з американських установок HIMARS, які американська влада планує передати ЗСУ для захисту від російської агресії, заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

"Уряд США вчора підписав акт про надання пакету збройної допомоги Україні на 700 мільйонів доларів. У цей пакет включені також артилерійські установки HIMARS. В першу чергу їх надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз. Питання відстані ударів буде вирішуватися Збройними силами України самостійно", - підкреслила вона в ході брифінгу.

Американський дипломат уточнила, що адміністрація президента США Джо Байдена надалі формуватиме і надсилатиме наступні пакети збройної допомоги Україні за рахунок коштів, передбачених законом про допомогу Україні на 40 мільярдів.

За її словами. кількість і типи озброєння в цих пакетах будуть уточнюватися в ході консультацій між американською владою і українським військово-політичним керівництвом з урахуванням ходу бойових дій. США зацікавлені в тому, щоб надати ЗСУ саме ті види озброєння, які вкрай потрібні на лінії фронту.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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новини США РСЗВ війна Росії та України
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