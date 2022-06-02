У США розповіли про HIMARS для України: ЗСУ самі вирішать - куди та на яку відстань стріляти

США передадуть Україні системи HIMARS / shephardmedia.com

Командування Збройних сил України самостійно визначить дальності ударів з американських установок HIMARS, які американська влада планує передати ЗСУ для захисту від російської агресії, заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

"Уряд США вчора підписав акт про надання пакету збройної допомоги Україні на 700 мільйонів доларів. У цей пакет включені також артилерійські установки HIMARS. В першу чергу їх надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз. Питання відстані ударів буде вирішуватися Збройними силами України самостійно", - підкреслила вона в ході брифінгу.

Американський дипломат уточнила, що адміністрація президента США Джо Байдена надалі формуватиме і надсилатиме наступні пакети збройної допомоги Україні за рахунок коштів, передбачених законом про допомогу Україні на 40 мільярдів.

За її словами. кількість і типи озброєння в цих пакетах будуть уточнюватися в ході консультацій між американською владою і українським військово-політичним керівництвом з урахуванням ходу бойових дій. США зацікавлені в тому, щоб надати ЗСУ саме ті види озброєння, які вкрай потрібні на лінії фронту.

читайте такожУ Зеленського анонсували новий пакет військової допомоги США Україні з "сюрпризами" для РФ

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

Читайте ще: