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Ракетний удар РФ по Тернопільщині: серед постраждалих - діти, є руйнування

12 червня 2022, 09:19

Йде робота над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян.

крилата ракета
Тернопільську область обстріляли ракетами / Фото УНІАН

В результаті ракетного удару російських загарбників в Чортківському районі Тернопільської області є постраждалі, в тому числі діти.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш у Telegram.

"На щастя, жертв немає. Всю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких - діти", - написав він.

"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян", - додав глава ОВА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чортківському районі Тернопільської області місцеві жителі почули кілька вибухів.

У місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше в ОВВА підтвердили цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що в горді Чортків відключили газ.

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крилаті ракети Тернопільська область війна Росії та України
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