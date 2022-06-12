Ракетний удар РФ по Тернопільщині: серед постраждалих - діти, є руйнування

Йде робота над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян.
В результаті ракетного удару російських загарбників в Чортківському районі Тернопільської області є постраждалі, в тому числі діти.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш у Telegram.
"На щастя, жертв немає. Всю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких - діти", - написав він.
"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна мирних громадян", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чортківському районі Тернопільської області місцеві жителі почули кілька вибухів.
У місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше в ОВВА підтвердили цю інформацію.
Пізніше стало відомо, що в горді Чортків відключили газ.
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