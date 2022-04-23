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Ракетний удар по Одесі: з'явилися нові моторошні подробиці

23 квітня 2022, 19:21

В результаті ракетного удару по Одесі поліція відкрила провадження.

Одеса
Одеса / t.me/odesacityofficial

Російські окупанти завдали ракетний удар по Одесі. В результаті 6 людей загинули. Також в мережі опублікували фото з місця події.

Внаслідок ракетного удару окупантами пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт.

В результаті ракетного удару по Одесі поліція відкрила провадження стосовно порушення законів і звичаїв війни.

"За фактом ракетного обстрілу Одеси Нацполіція відкрила кримінальне провадження зі статтею порушення законів і звичаїв війни", - заявила начальниця відділу комунікації відомства любов Гордієвська.

Потерпілі внаслідок ракетного удару або ж їхні родичі, які втратили зв'язок з рідними, можуть звернутися за допомогою за телефоном чергової частини Головного управління Національної поліції (048) 779 49 61.

Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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