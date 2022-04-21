У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

У російській глибинці згорів інститут, який розробив ракети" Іскандери " / скріншоти з відео

У російській глибинці, місті Твер, раптово виникла пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ, в якому раніше велася розробка ракет "Іскандер" і систему ППО "С-400". Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело.

За попередніми даними, загинули п'ятеро людей. Пожежа виникла в одному з кабінетів військового інституту ‒ йому було присвоєно третій, підвищений рівень складності.

Фахівці з'ясовують причини загоряння.

Рятувальники кажуть, що кількість загиблих, ймовірно, збільшиться. постраждали 25 осіб, з них 13 доставлені в лікарню ‒ в тому числі в реанімацію і нейрохірургію.

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Нагадаємо, раніше, 13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".

14 квітня радник очільнику Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель "Москва" затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили тільки серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

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