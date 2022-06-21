Потужні вибухи у Миколаєві, над містом піднявся стовп диму - перші подробиці

Вибухи у Миколаєві прогриміли вранці 21 червня / Фото соцмережі

У вівторок, 21 червня, в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Над містом піднімається стовп диму. Повітряна тривога на момент появи перших повідомлень про вибухи в області не оголошувалася. Її оголосили о 8:55.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у Telegram з посиланням на очевидців, що в Миколаєві сильний "приліт" по цивільному об'єкту.

Telegram-канал Новини Миколаєва повідомляє, що окупанти обстрілюють Корабельний район.

РФ обстрілює Миколаїв / Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Офіційної інформації поки що немає.

Як повідомляв Главред, 20 червня російська армія впродовж трьох годин випустила по півдню України 14 ракет. В результаті це був знищений логістичний продовольчий склад. Окупанти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

Внаслідок ракетного обстрілу в області пошкоджено сільськогосподарські площі та продовольчий склад. На території складу після попадання ракети почалася пожежа. Вогонь охопив 300 кв.м. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

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