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Відповідь за Миколаїв: по окупантах РФ у Скадовську завдано ракетного удару

22 червня 2022, 21:49

У порту могли базуватися російські ракетні комплекси "Іскандер", що вдарили сьогодні по Миколаєву.

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Дим в порту Скадовська / скріншот

У середу, 22 червня, по порту в тимчасово окупованому Росією Скадовську Херсонської області було завдано ракетного удару.

В Мережі опублікували відповідне відео. На кадрах зображений стовп диму, що піднімається над портом Скадовська.

"Порт горить. Дві ракети прилетіло", - коментують те, що відбувається очевидці, які робили запис.

У Мережі пишуть, що був підірваний БК рашистів. За деякими даними, в порту могли базуватися російські ракетні комплекси" Іскандер", що вдарили сьогодні по Миколаєву.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

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Читайте ще:

Скадовськ Херсонська область війна Росії та України
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