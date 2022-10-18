Ракетний удар по Києву: кількість жертв збільшилася до трьох - Кличко

Ракетний удар по Києву - загинули 3 людини / ГСЧС

Російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Вибухи сталися на ТЕЦ у Деснянському районі столиці. В результаті цього загинули 3 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє телеканал Київ.

Всі загиблі в результаті ракетного удару були комунальниками.

"В результаті атаки на енергетичні об'єкти загинули три людини - співробітники комунальних служб", - сказав Кличко.

Ракетний удар по Києву 18 жовтня

Нагадаємо, 18 жовтня близько 9 ранку російські окупанти вдарили трьома ракетами по Києву. Вибухи зафіксували на двох об'єктах критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці. Це підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

Одразу після "прильотів" у деяких районах столиці на Лівому березі зникло світло. У місці попадання ракет одразу розпочалась сильна пожежа, в небі видно чорний густий дим.

Слід зазначити, що Росія другий день поспіль тероризує жителів та гостей столиці.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 4 загиблих людей.

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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