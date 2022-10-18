"Перетягує роль сильної людини": Пригожин жорстко підриває авторитет Путіна - ISW

Критика, яка сиплеться на російське військове командування, може підірвати правління Кремля.
"Кухар" російського диктатора Путіна, а також засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин жорстко підриває авторитет глави Кремля. Він намагається перетягнути на себе роль "сильної людини". Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Пригожин не виступає прямо проти диктатора. Однак пов'язані з ним соцмережі все частіше коментують неефективність російських військових інститутів і соціальні проблеми. Це може підірвати правління Кремля.
"Дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну та релігійну єдність всередині Росії", - йдеться в повідомленні:
Майбутнє післявоєнної Росії
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.
"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.
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