"Перетягує роль сильної людини": Пригожин жорстко підриває авторитет Путіна - ISW

Пригожин підриває авторитет Путіна / zampolit.com

"Кухар" російського диктатора Путіна, а також засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин жорстко підриває авторитет глави Кремля. Він намагається перетягнути на себе роль "сильної людини". Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Пригожин не виступає прямо проти диктатора. Однак пов'язані з ним соцмережі все частіше коментують неефективність російських військових інститутів і соціальні проблеми. Це може підірвати правління Кремля.

"Дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну та релігійну єдність всередині Росії", - йдеться в повідомленні:

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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