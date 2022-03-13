Ракетний обстріл Яворівського полігону: кількість жертв зросла до 35, ще 134 людини поранені

Авіаудар був здійснений з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет.
В результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 людей, ще 134 - поранені. Уточнені дані повідомили у Львівській обладміністрації.
До 12-ї години майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали більшу частину завалів.
"На жаль, ми втратили більше героїв: 35 людей загинули внаслідок обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження знаходяться в госпіталі", - повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.
Він висловив щирі співчуття родинам загиблих.
Як повідомляв Главред, в ніч на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.
Авіаудар був здійснений з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет вдалося збити в повітрі.
Спочатку повідомлялося про дев'ять загиблих і 57 поранених.
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