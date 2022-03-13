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Військова допомога Україні: Данілов заявив, що НАТО захищатиме вантаж зі зброєю від росіян

13 березня 2022, 10:37

Раніше в МЗС Росії заявили, що розглядатимуть конвої з іноземною зброєю для України як "законні цілі" для Збройних сил РФ.

Олексій Данилов
Олексій Данілов / УНІАН

НАТО захищатиме свої вантажі зі зброєю в Україні від можливих атак російських загарбників. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час телемарафону.

"Пан Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг, - ред.) зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить в конвой, який вони сьогодні доставляють (в Україну, – ред.) – вони будуть вважати це порушенням п'ятої статті (Північноатлантичного договору, – ред.), яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО. Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть реагувати на це", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що Росія планує здійснювати подальші збройні напади на країни Східної Європи. За його словами, наступним об'єктом російського вторгнення після України може стати Литва.

Крім того, секретар РНБО піддав критиці країни-члени НАТО, які побоюються чинити опір російському агресору.

Як повідомляв Главред, заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що конвої з іноземною зброєю для України стануть "законними цілями" для Збройних сил РФ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть упродовж 10 днів з того моменту, як їх введуть в бій.

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РНБО Олексій Данілов
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