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Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки Росії загинули 9 людей

13 березня 2022, 11:47

Мирні жителі Миколаєва загинули в районі зупинки "Ательє" на проспекті Героїв України, також є поранені.

Обстріл Миколаєва 13 березня
Обстріл Миколаєва 13 березня / Фото t.me/newspn

Російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. В результаті загинули дев'ять осіб. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Мерзоти!!!!!! 9 людей загинуло в результаті бомбардування мудаками", - написав голова ОДА.

Як повідомляє Телеграм-канал Преступности.НЕТ, 9 людей загинули в районі зупинки "Ательє" на проспекті Героїв України, також є поранені.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 13 березня, російські військові обстріляли Міжнародний миротворчий центр на Яворівщині.

За попередніми даними, було випущено близько 30 крилатих ракет. Як розповів мер Львова Андрій Садовий, літаки вилетіли з російського Саратова в акваторію Чорного моря. Саме звідти проводилися удари. В результаті авіаудару 9 людей загинули, 57 - поранені.

Російські окупанти також знову завдали удару по аеропорту Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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