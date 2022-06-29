"Там, де ми втрачаємо одну людину, РФ втрачає п'ять": Зеленський розповів про втрати у війні

Володимир Зеленський розповів про втрати РФ в Україні / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така ж математика стосується і техніки.

"Потрібно зрозуміти, що не лише ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають п‘ять. Ось так ми боремося", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

При цьому він додав, що Україні дійсно складно в цій війні.

"Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову ж таки інші цифри, на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - у них 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше, і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україні буде складно стояти один на один проти РФ. У якийсь момент можна не витримати.

"Тому дуже важлива підтримка Європи, насамперед США - від суспільства до президента Джо Байдена. Тому що всі повинні розуміти, що це не наша війна, Просто України з Росією, це війна всього світу з конкретно РФ, з їхнім військово-політичним керівництвом, з їхньою армією. І всі це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні й, слава Богу, що нам допомагають", - заявив глава держави.

Зеленський переконаний, що війна закінчиться перемогою України.

"Як би складно не було, ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити", - заявив президент.

Глава держави заявив, що переживає, що Захід може втомитися від України.

"Я відчуваю іноді, чую деякі слова, заклики про уповільнення допомоги, я бачу це. Ми не маємо права програти, я говорю про мир. Я вважаю, що це спільна перемога, перемога буде США, України, європейських держав. Якщо ми програємо, хто б що не говорив, тоді програє демократія, а значить програють США, європейські держави. Я знаю, всім не просто, але потрібно", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Росія і ті західні експерти, які прогнозували, що Київ впаде за три дні, в цілому недооцінювали Україну. У цьому є і позитивна сторона. Оскільки в іншому випадку РФ готувалася б до вторгнення ще масштабніше.

Втрати України у війні з Росією

В Україні не озвучують офіційні дані щодо втрат у війні з окупантами. Влада обіцяє надати інформацію після завершення війни.

У квітні президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ. За його словами, на війні з Росією загинули від 2,5 до 3 тис. українських військових, ще понад 10 тис. - отримали поранення.

Наприкінці червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що число вбитих бійців Збройних сил України під час війни наближається до 10 тисяч.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня втрати РФ війні з Україною становлять 35,5 тис. осіб.

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