Втрати ЗСУ за час війни близько 10 тисяч убитими - Арестович

Стали відомі втрати ЗСУ під час війни / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію про втрати українських захисників у війні з російськими окупантами.

Як підкреслив він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, число вбитих бійців Збройних сил України під час війни наближається до 10 тисяч.

"Точно не скажу, але приблизно під 10 тисяч убитими (бійців ЗСУ – ред.)", - повідомив радник голови ОП.

За його даними, кількість поранених українських захисників приблизно в 3 рази більше, ніж убитих.

Разом з тим він додав, що понад 90% поранених бійців ЗСУ після лікування повертаються в стрій.

"Це не ті поранені, які залишаються інвалідами назавжди", - додав Арестович.

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Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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