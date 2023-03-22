Ракетна атака Росії: кількість постраждалих у Запоріжжі різко зросла, нові деталі

Повідомляється, що в квартирі, куди саме було попадання російської ракети, можуть бути люди.

Запоріжжя ракетний удар / ДСНС

Кількість постраждалих в результаті попадання російської ракети в Запоріжжі між двома дев'ятиповерхівками продовжує зростати.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих вже перевищує 30 осіб.

Відзначається, що в результаті удару були госпіталізовані 27 осіб, серед яких 3 дітей. Ще 5 людям була надана медична допомога на місці. Один з цивільних загинув.

відео дня

"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 6 громадян та 1 собаку. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість постраждалих перевищує 30 осіб", - пише прес-служба.

Кількість постраждалих зросла до 33 осіб

На місці працюють 66 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Також голова Запорізької облдержадміністрації повідомив, що кількість постраждалих зросла до 33 осіб, наразі відомо про одного загиблого, 3 особи у важкому стані.

Людей продовжують шукати

"З важкими пораненнями у нас троє дорослих людей. Є інформація, що в квартирі, куди саме було потрапляння, можуть бути люди. Попередньо, літня пара", - розповів Малашко.

Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем перебували житлові будинки та острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілах Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

Читайте також: