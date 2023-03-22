Окупанти РФ вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі

Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, а також острів Хортиця. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Запоріжжі / Фото Суспільне, скріншот відео

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем перебувають житлові будинки і острів Хортиця. У місцевих пабліках пишуть про пряме попадання в житловий багатоповерховий будинок.

Об 11: 20 кореспонденти Суспільне Запоріжжя повідомили, що в Запоріжжі пролунав вибух. Через 20 хвилин у місті прогриміли повторні вибухи, а через 10 хвилин – ще один.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Перебувайте в безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Зберігайте інформаційну тишу! Не поширюйте фото- і відео матеріали – не допомагайте ворогові коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - закликали в Запорізькій ОВА.

Пізніше з'явилися кадри наслідків обстрілу житлової багатоповерхівки в Запоріжжі. Поки інформації про постраждалих немає.

Наслідки обстрілу житлової багатоповерхівки у Запоріжжі / Фото Суспільне

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета влучила у багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання у житлові квартали, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого влучання російської ракети в житловий будинок.

РФ вдарила ракетою в житловий будинок у Запоріжжі

ЗМІ пишуть, що одна з ракет, випущених російськими окупантами, не вибухнула і стирчить у даху багатоповерхового будинку.

Одна з російських ракет не вибухнула / Фото t.me/nexta_live

РФ атакувала Україну дронами вночі 22 березня

У ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України.

Під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких були знищені українськими силами ППО.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області пошкоджено гуртожитки та ліцей. Відомо про чотирьох загиблих, під завалами рятувальники шукають людей.

За даними ДСНС, частково зруйновані 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

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