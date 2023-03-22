"Летить дуже швидко": Ігнат назвав ракети, які влетіли в житловий будинок Запоріжжя

Ігнат зазначив, що не завжди є можливість повідомити про таку терористичну атаку ворога.

Ракетний удар по Запоріжжю / mil.in.ua, соцмережі

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілі Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

"За попередніми даними, це ймовірно реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до попадання - десятки секунд", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що не завжди є можливість повідомити про таку терористичну атаку ворога.

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"Якщо є можливість у наших сил оборони оповістити коли буде працювати реактивна і ствольна артилерія - це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, якщо немає розвідувальних даних, можуть бути такі терористичні атаки ворога", - заявив Ігнат.

Жертви ракетної атаки в Запоріжжі

Росіяни потрапили в два дев'ятиповерхових житлових будинки в Запоріжжі. В результаті удару, за останніми даними, постраждали 25 осіб.

3 людини - у важкому стані, 19 - в середньому, 3 - в легкому. Ще один цивільний загинув.

Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем знаходяться житлові будинки і острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

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