Ракети / УНІАН, Telegram

У ворога ще достатньо ракет, щоб повторювати атаки, націлені, зокрема, на знищення нашої протиповітряної оборони. Як каже керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, але порівнюючи попередні ракетні удари Росії по території України, можна сказати, що їх запаси вичерпуються.

"Ворог вичерпує запаси своїх ракет, хоча не так швидко, як нам хотілося б. Але те, що вони зменшують використання одних типів ракет і перемикаються на інші, говорить якраз про те, що вони намагаються вирівняти ці коефіцієнти. Те, що вони вчора використовували і ракети повітряного базування, і ракети морського базування типу "Калібр" говорить про те, що були визначені конкретні цілі і поряд з ними були визначені завдання вивірки і знищення позицій протиповітряної оборони", – повідомила Гуменюк в ефірі Апостроф ТВ.

За її словами, повідомлення в соцмережах і ЗМІ про роботу ППО під час повітряної тривоги допомагає ворогові знаходити позиції протиповітряної оборони.

"Треба усвідомлювати, що ворог продовжуватиме такі атаки, зокрема, вишукувати точки нашої протиповітряної оборони, яка не дає їм спокою. Зокрема, по співвідношенню влучень і збиттю ракет під час цих масованих атак, можна відстежити і зрозуміти, що проголошення того, де працює ППО, спрацювало не на нашу користь", – зазначила керівник прес-центру.

Росія вивела в Чорне море вісім кораблів

Українські Військово-морські сили зафіксували носія крилатих ракет "Калібр" на бойовому чергуванні армії РФ у Чорному морі.

Як повідомляють ВМС Збройних сил України у Facebook, окупанти продовжують погрожувати території України з морської акваторії. Російська армія вивела в Чорне і Азовське моря 10 кораблів.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", – йдеться в повідомленні.

Крім того, флот РФ активний і за іншими напрямками:

2 Кораблі на бойовому чергуванні контролюють морські комунікації в Азовському морі;

10 ворожих кораблів, у тому числі 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 76 ракет, знаходяться в Середземному морі.

ЗСУ також зафіксували за добу прохід понад двох десятків суден в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою. РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Масовий ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є Прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

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