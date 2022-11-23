Людей виносять: під Києвом російська ракета влетіла в багатоповерховий будинок, багато жертв

Попадання ракети в Києві / Андрій Небитов

У Київській області в ході масованого ракетного удару РФ по Україні 23 листопада зафіксовані прильоти.

Повідомляється, що попадання російських ракет фіксувалося по інфраструктурних критичних об'єктах.

Також в одному з районів Київської області Росія потрапила в багатоповерхівку, на місці працюють всі компетентні служби, розповіли голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба і начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"В області маємо потрапляння по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!",- написав о 14:31 Кулеба.

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов уточнив, що російська ракета потрапила по багатоповерхівці в одному з населених пунктів області.

"Ракетний удар по Київщині. На території одного з районів області зафіксовано попадання в багатоповерхівку. Почалася пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів. Прошу всіх залишатися в укриттях-це надважливо! Загроза ракетних ударів триває, - написав Небитов.

Він також опублікував фотографії з місця, де російська ракета потрапила в житловий будинок. Судячи з фото, після удару є постраждалі, не виключено, що загинули люди.

Пізніше ЗМІ повідомили про поранених, також 3 жертви.

Масовий ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

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