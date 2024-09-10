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Ракети летітимуть в бік Польщі: Адамський видав заяву про збиття російських цілей в Україні

Юлія Закрепа
10 вересня 2024, 18:30
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Якщо Польща почне збивати російські цілі над територією України, може зрости ризик, що РФ інтенсивніше запускатиме свої ракети.
Ракети летітимуть в бік Польщі: Адамський видав заяву про збиття російських цілей в Україні
Чи буде Польща збивать ракети над Україною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Доктор історії, політичний аналітик, заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського Лукаш Адамський розповів про можливість і ризики збиття Польщею російських цілей на Україною.

"Наскільки мені відомо, наприклад, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, це можна прямо побачити по його заявах, що він залучений до тієї кампанії підтримки, аби Україна отримувала зброю, якою можна стріляти по далеких цілях в Російській Федерації. І він вже казав про те, що Польща може розглянути таку можливість - збиття російських ракет над територією України, якщо там буде небезпека для поляків, якщо буде небезпека для ядерних електростанцій", - сказав Лукаш Адамський.

Водночас Лукаш Адамський зауважив для "Еспресо", що у разі, якщо Польща почне збивати російські цілі над територією України, може зрости ризик, що РФ інтенсивніше запускатиме свої ракети у бік країни.

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"Є теж представники польської політичної еліти, які більш скептично на це дивляться, бо ви ж розумієте, це непросте рішення. Цей злочин у Львові абсолютно всіх торкнув дуже сильно, і люди співчували. Натомість, якщо Польща почне збивати російські ракети, то суттєво виросте ризик того, що російські ракети чи дрони можуть потім ще в більшій мірі летіти на Польщу. По-друге, невідомо, чи Польща не буде тоді змушена до частинного закриття повітряного простору. У і врешті уламки тих дронів чи ракет, якщо вони упадуть десь на територію Польщі, то вони можуть когось вбити. Це ж не є жодна таємниця. Тому тут є за і проти", - розповів він.

Аналітик вважає, що найкращим рішенням було б надання дозволу на застосування Україною далекобійної зброї по об’єктах на території РФ.

"Мені здається, найкориснішим було б зараз, щоб взагалі Захід. І, звісно, тут Захід мусить бути консультований, Польща - член НАТО, певні рішення формально може прийняти самостійно, але фактично треба узгоджувати із союзниками. Натомість, як на мене, найважливіше, щоб ця зброя, яку Захід передав Україні, щоб цю зброю можна було використовувати і стріляти не тільки по прикордонних районах Російської Федерації, але і по глибоких тилах. Щоб Himars і так далі стріляв далеко - Польща абсолютно підтримує", - сказав Лукаш Адамський.

Чи буде Польща збивати російські ракети

Нагадаємо, що Радослав Сікорський заявив, що Польща здатна збивати ракети РФ, але за однієї умови. Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що збивати ракети над Україною - зобов'язання Польщі. Членство у НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору. Коли ворожі ракети націлені на вхід у наш повітряний простір, збити їх буде законною самообороною.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск видав дивну заяву, чому країна не може збивати російські дрони. Нібито польським військовим важко визначити чи це не цивільний об’єкт у повітряному просторі країни. Тому у питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів союзники Варшави радять виявляти стриманість.

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