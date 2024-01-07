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Ракета влучила просто у будинок: сім'ї пожежників довелось рятувати себе і сусідів

Яна Ставська
7 січня 2024, 12:39
Того дня внаслідок ракетного обстрілу Росії в Одесі загинули троє людей.
Ракета влучила просто у будинок: сім'ї пожежників довелось рятувати себе і сусідів
З-під завалів довелося рятувати ще й сусідів / Фото: ДСНС в Одеській області, скріншот Суспільне, ua.depositphotos.com

Квартира сім'ї пожежників потрапила під ракетний обстріл Росії 29 грудня. Одеситу Павлу Харчевському довелося під час виклику служби рятувати з-під завалів власну родину та деблокувати сусідів, йдеться у сюжеті Суспільного.

Як згадує Любов Харчевська, того дня вона залишилась з хворою дитиною вдома, а чоловік виїхав на виклик. Однак сама Любов - професійна рятувальниця - не розгубилась, коли квартиру зачепило вибухами.

"Дитина тоді хворіла - і ми були на лікарняному. Коли поступає виклик, що щось прилетіло чи є висока імовірність (прильоту - Главред), то Паша збирається і їде на роботу. Коли прилетіло у наш будинок, то ми були самі. Один вибух, другий... На нас падають двері від шафи-купе, уже й Саша прокинулась. Вона не плакала. Я її обдивилась, себе обдивилась. Добре, що телефон був поруч. Я одразу зателефонувала Паші, сказала, що "прилетіло", - згадує жінка.

Російська ракета ледь не вбила усю сім'ю рятувальників Одеси - дивіться відео:

Вихід із кімнати привалило стіною, додала вона. Сама кімната була цілою. Почалась пожежа на нижніх поверхах.

Унаслідок прильоту було зруйновано одразу три поверхи.

"Пожежа була масштабна. Була загроза, що на верхніх поверхах люди постраждають від сильного задимлення. Було загоряння повністю четвертого поверху, руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів", - ділиться Павло.

Чоловік піднявся на 5 поверх, допоміг вийти сім'ї сусідів - ті були заблоковані будматеріалами.

"Я уже проліз через отвори у квартирі, дістав родину, оглянув, закутали дитину у ковдру... Сусідська квартира повністю зруйнована. Під нами також вигорів повністю поверх", - розповів рятувальник.

Сім'я пожежників не тільки врятувала сусідів, а й допомогла фінансами на відбудову.

До слова, 29 грудня окупанти влучили в житлові будинки Одеси, в результаті сталося масштабне загоряння. Три людини загинули внаслідок ракетного удару. Серед постраждалих двоє дітей 6 і 8 років.

Удари Росії по Україні

У ніч на неділю, 7 січня, Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками. Загалом вночі російські загарбники запустили по нашій державі 28 дронів-камікадзе "Шахед" і три ракети С-300. Українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий безпілотник.

Під обстріл вчергове потрапили Дніпро, Херсон та Покровський район. Є загиблі та поранені; з-поміж загиблих - одна дитина. Зокрема, російський дрон вдарив по житловому будинку у Дніпрі. Як повідомляє ОВА, обійшлося без жертв.

За даними розвідки США, Росія вже застосовувала проти України північнокорейські балістичні ракети. 30 грудня Росія запустила щонайменше одну північнокорейську балістику, яка, за даними США, влучила у відкрите поле у Запорізькій області. Наступного разу РФ застосувала ці ракети під час атаки на Україну 2 січня.

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