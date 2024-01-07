Окупанти вночі атакували Україну 28-ма дронами і 3-ма ракетами: збити вдалося не все

Російські загарбники вночі запустили по Україні 28 безпілотників "Шахед" і три зенітні керовані ракети С-300. Українська ППО збила 21 ворожий дрон.

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Окупанти вночі атакували Україну 28-ма дронами і 3-ма ракетами/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

У ніч на неділю, 7 січня, країна-агресорка Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками. Загалом вночі російські загарбники запустили по нашій державі 28 дронів-камікадзе "Шахед" і три ракети С-300.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що основними напрямками удару були південь і схід.

Українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий безпілотник.

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"У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (рф) та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що до відбиття повітряного нападу були залучени зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи.

Загалом у ніч на неділю протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 6 січня країна-агресорка РФ вдарила ракетами по будинках в Покровському районі Донецької області. Російські окупанти вдарили ракетами по місту Покровськ та селу Рівне в Донецькій області. Внаслідок удару загинули мінімум 11 людей, серед них 5 – діти. Ще вісім людей поранені.

Раніше у Силах оборони півдня повідомили, що РФ готує новий масований удар. За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти почали виводити ракетоносії в акваторію моря, а це може свідчити про підготовку наступного ракетного удару.

Також раніше повідомлялося, що Росія запускала по Україні північнокорейську "балістику". У США мають інформацію, що Росія отримала та вже застосовувала по Україні отримані від Північної Кореї балістичні ракети. Як заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, КНДР передала країні-агресорці "певну партію балістичних ракет і пускових установок до них".

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