Росія б'є по Україні: атаковано ринок в Херсоні, ще один загиблий під Покровськом

Серед загиблих - 66-річний чоловік у Херсоні та одна дитина у Покровському районі.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-b-ye-po-ukrajini-atakovano-rinok-v-hersoni-shche-odin-zagibliy-u-pokrovsku-10531262.html Посилання скопійоване

Росія продовжує вбивати цивільних українців / Колаж Главреда. Фото: Донецька ОВА

У ніч на 7 січня та вранці у неділю російські окупанти атакували низку українських міст. Під обстріл вчергове потрапили Дніпро, Херсон та Покровський район. Є загиблі та поранені; з-поміж загиблих - одна дитина.

Наслідки удару БПЛА по Дніпру

Зокрема, російський дрон вдарив по житловому будинку у Дніпрі. Як повідомляє ОВА, обійшлося без жертв.

відео дня

"Було влучання у будинок, в якому мешкало 22 родини. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували 6 людей, з них - дві дитини. Дві людини звернулися до "швидкої", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку БПЛА у Дніпрі виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 - побиті.

Крім того, росіяни вдарили артилерією по прифронтовому Нікополі.

Всього у Дніпрі та області за сьогодні, 7 січня, було знищено 7 ворожих безпілотників.

Атака росіянами ринку в Херсоні

Центральна частина Херсона знову опинилась під вогнем російських окупаційних військ. 7 січня ворог обстріляв один із ринків. Постраждав 66-річний чоловік. Як уточнюють в Офісі генпрокурора, поранений помер.

Наразі відомо про ще двох цивільних, які отримали поранення у середмісті, одного з них госпіталізовано. Дані уточнюються.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Вказується, що прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Росія вбила ще одну дитину у Покровську

З-під завалів зруйнованого будинку у селі Рівне Мирноградської громади Покровського району Донецької області, у який 6 січня влучила ракета армії РФ, дістали тіло дитини, повідомили у ДСНС в коментарі Суспільному.

"Покровськ та Рівне: цифри по загиблих ті самі, у Рівному вилучили тіло дитини. Це хлопчик. Чекаємо ще кінологічну службу", - розповіла речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вікторія Бахал.

За повідомленням очільника Донецької обладміністрації Філашкіна, від обстрілів військових РФ Покровського району 6 січня 2024 року загинули 11 людей, серед яких 5 дітей.

Війна в Україні

У ніч на неділю, 7 січня, Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками. Загалом вночі російські загарбники запустили по нашій державі 28 дронів-камікадзе "Шахед" і три ракети С-300. Українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий безпілотник.

Як писав Главред, 6 січня РФ атакувала цивільну інфраструктуру у прифронтовому Покровську. Тоді нарахували 11 загиблих, з них - 5 дітей.

Водночас, за даними розвідки США, Росія вже застосовувала проти України північнокорейські балістичні ракети. 30 грудня Росія запустила щонайменше одну північнокорейську балістику, яка, за даними США, влучила у відкрите поле у Запорізькій області. Наступного разу РФ застосувала ці ракети під час атаки на Україну 2 січня.

Тим часом захисникам України вдається вражати намічені цілі у тимчасово окупованому Криму ракетами і дронами, обходячи російську ППО, вказують в Інституті вивчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.