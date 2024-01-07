Рятувальники показали результати прильоту дрона в багатоквартирний будинок в Дніпрі

В результаті атаки безпілотників по місту Дніпро увечері в суботу 6 січня виявився пошкодженим ьагатоквартирний будинок і згоріли кілька автомобілів. Про це повідомили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з даними дніпровської влади, в будівлі проживали близько 20 сімей. Рятувальники допомогли вибратися з пошкодженого будинку шести людям, в числі яких двоє дітей.
"На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Працівники ДСНС врятували з-під завалів шестеро людей, з них двоє – діти", - розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Чиновник також додав, що двоє людей самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні.
За даними Лисака, за вечір у регіоні було знищено сім безпілотників — у Дніпровському та Нікопольському районах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія оснащує Х-32 касетними боєприпасами. Чи є ризик перших випробувань "модернізованих" ракет по українських містах.
У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менше 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджалів".
Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.
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