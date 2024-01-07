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Рятувальники показали результати прильоту дрона в багатоквартирний будинок в Дніпрі

Дмитро Відоменко
7 січня 2024, 07:56
Багатоквартирний будинок в Дніпрі отримав серйозні пошкодження в результаті повітряної атаки з боку Росії 6 січня.
Дніпро, будинок
Згідно з даними дніпровської влади, в постраждалому будинку проживали близько 20 сімей./ колаж Главред, фото ДСНС

В результаті атаки безпілотників по місту Дніпро увечері в суботу 6 січня виявився пошкодженим ьагатоквартирний будинок і згоріли кілька автомобілів. Про це повідомили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними дніпровської влади, в будівлі проживали близько 20 сімей. Рятувальники допомогли вибратися з пошкодженого будинку шести людям, в числі яких двоє дітей.

"На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Працівники ДСНС врятували з-під завалів шестеро людей, з них двоє – діти", - розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Дніпро, будинок

Чиновник також додав, що двоє людей самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні.

За даними Лисака, за вечір у регіоні було знищено сім безпілотників — у Дніпровському та Нікопольському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія оснащує Х-32 касетними боєприпасами. Чи є ризик перших випробувань "модернізованих" ракет по українських містах.

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менше 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджалів".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

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новини Дніпра безпілотник війна Росії та України
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