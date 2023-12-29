Удар РФ по Одесі: є загиблі та десятки поранених, в місті багато руйнувань

Окупанти влучили в житлові будинки, в результаті сталося масштабне загоряння.

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Наслідки ракетного удару РФ по Одесі / Колаж: Главред, Фото: t.me/odeskaODA

В Одесі вранці 29 грудня прогриміли вибухи в ході масованого удару російських окупантів. В результаті є жертви і постраждалі.

В результаті ракетної атаки в Одесі дві людини загинули, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

Уточнюється, що окупанти влучили в житлові будинки, в результаті сталося масштабне загоряння.

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Уточнюється, що двоє одеситів загинули, за попередніми даними ще 15 отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 і 8 років.

"Всі постраждалі зараз отримують допомогу в медичних установах міста. Двоє поранених у важкому стані", - повідомив Кіпер.

Пізніше він уточнив, що три людини загинули внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, в результаті удару по Одесі є попадання в житловий комплекс і будівлю школи.

Також публікуються фото наслідків масованого ворожого удару по Одесі.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є постраждалі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, загинула людина. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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